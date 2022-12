Vianoce by nemali svoju pravú atmosféru, keby chýbala tradičná výzdoba. Časy, keď okrem stromčeka a nejakej ikebany na stole nič iné v dome nebolo, sú už dávno preč. Dokonca sa nájdu už aj takí, ktorí nazdobenie svojej domácnosti, ale aj pracoviska zveria do rúk odborníkov – kvetinárov a aranžérov.

Svoje by vedel o tom rozprávať obľúbený kvetinár z Dubnice nad Váhom Milan „Guru“ Danihel, ktorého si mnohí pamätajú z televíznej reality šou Mojsejovci. Tmavovlasý fešák však nežije zo starej slávy, ale vybudoval si vlastnú značku a vo svojom odbore patrí medzi naše špičky. Je kreatívny a nápadov má plnú hlavu. Sleduje svetové trendy a inšpirujú ho aj zákazníci svojimi požiadavkami.

Dôraz na farby a prírodné materiály

V tohtoročnej sezóne sú dominantné farby modrá, fialová, ale aj červená v kombinácii s (tirolskou) zelenou. Nevyšla z módy ani klasická zlatá v spojení s čiernou farbou. Práve tieto dve nadčasové, nadštandardné farby rozžiaria interiér, dodajú mu punc noblesy a luxusu. Sú symbolom dvoch svetových módnych značiek Louis Vuitton a Versace. Dôraz sa kladie v súčasnosti najmä na prírodné materiály, umeliny sú pasé.

Čokoládky i rozprávky

Milan dostáva požiadavky na adventné vence z čečiny doplnené okrem šišiek aj luxusnými čokoládkami a cukrovinkami istého talianskeho výrobcu. „Hoci to znie možno neuveriteľne, ale v kurze aj v tomto období sú rezané kvety. Tie, rovnako ako adventné vence a dekorácie musia ladiť s interiérom,“ vysvetľuje Guru. Dodáva, že obľube sa teší aj výzdoba v štýle rozprávky Ľadové kráľovstvo. „Veľa skla, dokonca zrkadlá, aby sa v nich odrážalo svetlo, strieborných ozdôb, ktoré navodia dojem ľadu a nechýbajú ani jemné látky pretkávané striebornými nitkami – stuhy, pásy, napronky…,“ popisuje detaily vianočnej výzdoby.

Stromček nahradí niečim iným

Dubnický kvetinár sa správa šetrne k prírode, aj preto je skôr zástancom toho, aby si ľudia namiesto živého stromčeka dali do vázy ozdobené konáriky čečiny. „Neraz ju zvyknem zákazníkom darovať. Som rád, keď prídu po sviatkoch a ďakujú, že ma poslúchli. Je mi smutno, keď vidím, že krátko po Štedrom dni je stromček vyhodený pri kontajneri. Je to škoda,“ nezaprie v sebe ekologické zmýšľanie.

Príbehy zo spomienok

Pýtame sa, čo je tento rok horúcou novinkou. „Z roka na rok je väčší záujem o dekorácie s rozprávkovými postavičkami, ale aj zvieratkami. Neraz za mnou prídu ľudia s konkrétnou predstavou, aby som im urobil „niečo“ čo by im pripomínalo ich detstvo s množstvom snehu, ako sa na kopci za rodnou dedinou sánkovali alebo korčuľovali na miestnom rybníku či potoku. A ja im tie príbehy robím. Teším sa s nimi keď si prídu dekoráciu vyzdvihnúť a sú nadšení tým čo vidia. Mnohých dávna spomienka dojme. Rozprávajú mi krásne príbehy, že neraz si s nimi poplačem aj ja,“ prezradí niečo zo zákulisia svojej práce, keď musí byť aj psychológom i spovedníkom. „Mne to však neprekáža, mám rád ľudí a teší ma, keď sa s nimi rozprávam. Vzájomne sa obohacujeme a inšpirujeme. Prajem všetkým, aby prežili krásne Vianoce s tými, ktorých majú radi a v novom roku im vinšujem len to najlepšie,“ povedal na záver charizmaticky kvetinár Milan „Guru“ Danihel.

