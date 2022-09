Saunamastri z Bešeňovej postúpili do finále Majstrovstiev sveta v saunovom divadle a zážitkovom saunovaní. Semifinále, ktoré sa konalo v Bešeňovej, prinieslo dobré správy pre Slovensko. Postup do svetového finále si medzi jednotlivcami aj tímami vybojovali aj zástupcovia našej krajiny. A divadlo to bolo naozaj veľkolepé.

Saunamastri zo 14 krajín sveta predviedli svoje umenie v najväčšej saune na Slovensku, ktorú premenili na dokonalé javisko. Vystúpenia atraktívneho grófa Drakulu z Transylvánie, príbeh „Krstného otca“, čarodejníc v „Tajomstve Salemu“ či kozmický príbeh „Jedna planéta“ – to je len krátky výpočet rôznych súťažných saunových vystúpení, ktoré vďaka skvelým kostýmom, starostlivo pripravenej svetelnej a zvukovej šou spojenej so saunovými rituálmi zaujali pozornosť poroty aj návštevníkov na semifinále Majstrovstiev sveta v saunovom divadle - Play offs Aufguss.

Smer Holandsko

Liptov a obľúbený vodný park okrem možnosti zorganizovať podujatie takéhoto formátu prvýkrát na Slovensku potešil najmä postup slovenských reprezentantov Emmy Chládkovej a J. C. Doru, ktorí dokázali, že patria medzi svetovú špičku. „Bol to stres. Snažili sme sa dať do toho všetko a najlepšie, ako vieme. Vyšlo to!“ neskrýval radosť Jean Colin Dora, ktorý bude Slovensko a Bešeňovú reprezentovať medzi individuálnymi súťažiacimi a spolu s Emmou Chládkovou aj v rámci tímov vo finále MS v Holandsku.

Standing ovation v saune

„Emócie, úžasné vône a jedinečné príbehy dokázali atmosféru v saune vyburcovať na maximum. Potlesk a standing ovation zo strany klientov boli pre súťažiacich tou najväčšou odmenou a my sme šťastní, že medzi najlepšími na pódiu počas odovzdávania trofejí nechýbali ani Slováci," neskrýval nadšenie šéf organizačného tímu Peter Kolenčík.

Náročné hodnotenie

Medzinárodná porota, ktorá rozhodovala o 6 miestenkách do finálových súbojov MS v Holandsku, to nemala jednoduché. „Pri hodnotení nám pomáha prepracovaný bodový systém nastavený pre jednotlivé kategórie, ako sú profesionalita, nárast a rozloženie tepla, technika práce so saunovým uterákom, výber a dávkovanie esencií, kostýmy, spracovanie a prevedenie témy, kreativita a atmosféra v saune. Samozrejme, každý porotca má vlastné poradie, ale väčšinou po prepočte bodov od všetkých porotcov k veľkým rozdielom medzi hodnotením nedochádza," vysvetlil Pavel Hofrichter, jeden z porotcov súťaže, a dodal, že porota pre každú kategóriu je zložená zo štyroch členov, porotcovia prešli školeniami, majú skúsenosti a rozdiely medzi jednotlivými hodnoteniami sú maximálne 1-2 body.

Spomienkou budú fujary Výhercovia si okrem trofejí a vecných cien prevzali špeciálnu cenu - tradičný slovenský nástroj zapísaný v kultúrnom dedičstve UNESCO - fujaru. Odovzdávanie cien sa uskutočnilo za účasti primátorov miest Liptovský Mikuláš a Ružomberok. Ján Blcháč a Igor Čombor zároveň pokrstili fujary z Liptovskej Lúžnej, ktoré budú súťažiacim pripomínať Slovensko a región Liptov v Holandsku a Maďarsku. Výsledky: Kategória "Single" 1.St- Ashley Fijma(Holandsko)- The Clown 2.St- J. C. Dora(Slovensko)- Miracle Neuralizer 3.St- Ondřej (Česká Republika)- 451° Fahrenheita Kategória "Team" 1.St- Evelyn Farkas & Szabina Halfinger(Maďarsko)- Princess Diaries 2.St- Djuri Reijnen & Iris Boerman(Holandsko)- Bad Romance 3.St- Emma Chládková & J.C.Dora(Slovensko)- One Plane

