Práve v pondelok bol Igor spolu s kamarátom liezť a netušil, ako jeho slová, vyslovené len tak mimochodom, vyznejú prorocky. "Prechádzali sme po tých takých ´sniežikoch´, aj som mu hovoril, že ak na toto napadne troška väčšia vrstva snehu a niektorí ľudia sa neudržia na uzde a pôjdu lyžovať, budeme mať jedno lavínové nešťastie za druhým, lebo to sú vetrom nafúkané obrovské snehové dosky," vraví záchranár, horský vodca, horolezec a skialpinista Igor Trgiňa (53).

Premotivovaní a neskúsení

Ako ďalej vysvetľuje, dosky sú krehké, praskajú a zosúvajú sa dole. „Keď som ich v pondelok videl, tak aj keby som mal v pláne ísť niekde lyžovať, nepôjdem ani na krok. Nechcem nešťastnej trojici krivdiť, ale podľa môjho názoru boli totálne premotivovaní a totálne neskúsení. Predvídať pád lavíny je veľmi ťažké, ale potenciálne nebezpečenstvo sa dá aspoň minimalizovať,“ pokračuje skúsený záchranár a horský vodca.

Nebezpečný vietor

Podľa jeho slov niekedy aj skúsený skialpinista a horolezec má smolu, že sa vyskytne v oblasti, kde neexistuje ani teoretický predpoklad, že by sa tam mohla odtrhnúť lavína, a ono sa to fakt stane. „Možno si stačí urobiť sondu alebo trošku pozornejšie čítať terén, brať do úvahy sklon terénu, smer a silu vetra, aká je teplota. Súčet výsledkov zistení nás potom upozorní, že hrozí lavínové nebezpečenstvo," vysvetľuje Igor Trgiňa. To, že spadla lavína napriek tomu, že u nás nijako extrémne nesnežilo, si vysvetľuje tak, že fúkal silný vietor. "Ten má schopnosť preniesť až desaťnásobok napadnutého snehu. Napríklad, ak niekde spadne desať centimetrov snehu, vietor na záveternú stranu naveje až meter. Vrstvenie snehu je vtedy úplne iné, ako keď sneží prirodzene z oblohy. Naviaty sneh je ťažký, utlačený, ale dosky sú veľmi krehké a aj preto už pri malom mechanickom zaťažení prasknú a diaľkovým prenosom sa možno o niekoľko sto metrov vytvoria pukliny a začína sa to nezadržateľne zosúvať dole svahom,“ prízvukuje Igor.

