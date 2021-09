Kritika seriálového trháka! Obľúbený slovenský lekár si podal seriál z nemocničného prostredia, ktorý bol ohlasovaný ako najočakávanejší program roka. Ten nasadila do vysielania jedna zo súkromných televízii. Odborníkovi sa nepáči, že už prvé časti tejto údajnej seriálovej bomby ukázali, že prax je úplne iná...

Kritikom je Milan Kulkovský, primár interného oddelenia z Nemocnice s poliklinikou Považská Bystrica. V jeho zornom uhle sa ocitol seriál, ktorý autori spájajú s hereckými hviezdami, reálnymi príbehmi, vážnymi diagnózami a osudmi lekárov. "Tvorcovia sa pochválili tým, že scénar neustále konzultovali s odborníkmi z viacerých nemocníc, a tak som očakával bezchybný pohľad na dianie na urgente v našich nemocniciach," napísal na sociálnej sieti Kulkovský. Hovorí, že od reality väčšiny z nich je dianie v seriáli vzdialené.

Odborník tvorcom nezazlieva dokonca ani riaditeľa nemocnice - chodiacu reklamu na sexuálne harašenie, ktorý si zo svojho manažérskeho platu môže kúpiť auto takmer za 200-tisíc, zniesol by dokonca aj zábery lekárov pijúcich alkohol v práci, keďže vie, že príbehy predávajú produkt.

"Mrzí ma však, že napriek údajným konzultáciám s odborníkmi sa dopúšťajú pomerne závažných medicínskych chýb. Nebudem komentovať chirurgické postupy, nie som chirurg ani anestéziológ. Nebudem komentovať detaily, nemá to zmysel, bolo by to na román a akceptujem fakt, že ide o seriál, nie dokument z nemocničného prostredia. Nemôžem však ako internista ponechať bez komentára časť venovanú mladej gymnastke, keďže všetko, čo sa okolo nej dialo, bolo prehliadkou nesprávnych postupov!"

Ironicky vyznieva konštatovanie Kulkovského na adresu ošetrujúceho lekára, ktorého scénaristi opisujú ako zázračného diagnostika, tomu by podľa jeho názoru v skutočnom živote pacientka pravdepodobne pre sériu pochybení zomrela."Cítil som sa trápne za tých, ktorí tento príbeh ako odborníci pustili von...

Rád by som napísal niečo iné, no už prvé časti tejto seriálovej bomby ukázali, že od reality má ďaleko. Ale to asi nebol ani jej cieľ. Divák nech sa teda sústredí na intrigy a príbehy. Prácu zdravotníkov nech si vo väčšine prípadov radšej ani nevšíma...!"

