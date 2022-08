Peter Kincel (33) je zanietený cestovateľ. Iste, jemu podobných v danom smere je veľa, ale rodák z obce Bánov v okrese Nové Zámky prepadol tejto záľube až neuveriteľným spôsobom. Cestovanie sa stalo jeho životnou filozofiou. Napomáha k tomu nielen to, že je slobodný a bezdetný, ale podporuje ho v jeho vášni aj priateľka Yu-Chen (30), ktorá pochádza z Taiwanu. Spôsobu života kočovných nomádov prepadla aj ona.

Ako sa dali dokopy dvaja mladí ľudia, ktorým vyhovuje kočovný spôsob života?

- S Yu-Chen sme sa stretli pred rokmi počas mojich ciest, keď som trávil mesiac v hlavnom meste Taiwanu Taipei. Napomohla k tomu aj jej výborná znalosť angličtiny, ktorá nedovolila, aby nás rozdelila jazyková bariéra. Žili sme rok na ostrove a neskôr sme sa presťahovali pre jej štúdium do Kanady.

Spomínate štúdium priateľky. Akú školu ste absolvovali a čomu ste sa venovali v praxi?

- Na strednej som študoval pozemné staviteľstvo a neskôr som chcel pokračovať v tomto odbore aj na výške, tam ma to však po prvom semestri prestalo baviť. Od pätnástich som sa ako samouk venoval tvorbe webových stránok a neskôr dizajnu. Najprv to bol len koníček, neskôr som sa tým začal živiť.

Prečo vám napadlo tak intenzívne cestovať?

- Stereotyp ma nikdy nebavil, mal som pocit, že mi niečo chýba, že ma rutina škrtí, že nežijem naplno. Vždy ma to ťahalo skôr za dobrodružstvom a spoznávaním sveta. Nudila ma predstava stráviť život tak, že budem chodiť každý deň do práce, vyrazím si na 1 - 2 dovolenky za rok a budem kupovať množstvo zbytočných materiálnych vecí. Zistil som, že najšťastnejší som niekde na výlete s jedným batohom. Tak som sa zameral na to, že z cestovania spravím svoj životný štýl a pôjdem za tým, čo ma napĺňa a prispôsobím tomu všetko.

Kedy ste prvýkrát vyrazili "do sveta" a kam to bolo?

- Na prvé dovolenky som začal chodiť niekedy krátko po dvadsiatke, bolo to ešte s cestovnými kanceláriami. S klasickým cestovaním som začal relatívne neskoro, až keď som mal okolo 23 rokov. Vyrazil som vtedy vlakom s kamošmi na festival do Belgicka a potom do Holandska. S minimálnym rozpočtom a spaním v stane. O rok nato som s lístkom Interrail precestoval vlakom kus Európy. Práve tento "výlet" považujem za svoju prvú poriadnu cestu.

Koľko krajín a kontinentov ste prešli?

- Navštívil som okolo 60 krajín na 4 kontinentoch. Okrem návštev som v niektorých krajinách dlhšie žil. Na Taiwane, v Kanade či momentálne v Španielsku.

Akými dopravnými prostriedkami sa presúvate?

- Všetkými možnými. Mám za sebou viaceré roadtripy autom, dlhé cesty vlakmi a autobusmi, v Ázii som veľa kilometrov nabehal na skútri aj na bicykli a na ostrovy sa nedalo dostať inak ako loďou. Mám za sebou aj mnohé lety, ale leteckej doprave, pokiaľ je možné, sa vyhýbam. Radšej preferujem tú pozemnú, ktorá je ekologickejšia a zároveň vtedy vidím viac z navštívenej krajiny.

Akým jazykom sa najčastejšie dohovoríte?

- Angličtinou, ale pre Latinskú Ameriku a život v Španielsku som pochytil aj nejaké základy španielčiny, bez ktorej sa dlhodobo v týchto krajinách nedá fungovať.

Koľko jazykov ovládate?

- Okrem slovenčiny len angličtinu, potom základy španielčiny a pár slov po čínsky.

