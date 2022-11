Okruh najbližších a priateľov poznal Noru najprv ako Kašaiovú. Po náhlom vzplanutí k fešnému, výrazne mladšiemu hudobníkovi Braňovi, s ktorým neskôr vstúpili nielen do manželstva, ale aj do vôd šoubiznisu, sa preslávila ako jeho manželka Mojsejová. Po rokoch sa vydávala opäť, tentoraz za extravagantného Nitrana Františka Kabrheľa, prezývaného Versače. Prijala jeho priezvisko, ktoré si nechala aj po tom, čo sa ich sobáš z rozumu bleskovo skončil rozvodom.

Veľká dedina

Nora schudobnela a z obrovského bohatstva neostalo nič. Sťahovala sa z podnájmu do podnájmu, až aktuálne zakotvila v Bratislave, kde si k dôchodku privyrába ako influencerka. K jej aktivitám patrí napríklad aj naspievanie vulgárneho dueta s bizarným Bratislavčanom Adamom, ktorý vystupuje na sociálnej sieti ako Slaytiiina... Aj v prípade Nory platí známe, že Slovensko je jedná veľká dedina, kde každý každého pozná.

Známi herci a Kabrheľová

Na začiatku tohto príbehu bolo náhodné dovolenkové stretnutie s rodenou Štiavničankou. Vynikajúca rozprávačka povedala mnoho zaujímavých historiek o sestrách Vášáryových i Milanovi Lasicovi, no ani nevedno ako, dostala sa k Nore Kabrheľovej. Nechápali sme. "Je na dôchodku, tak určite má času dosť aj na niečo zmysluplné," začala Miroslava znenazdajky. "Namiesto hlúpostí, ktoré sa k jej veku už naozaj nehodia, by mohla radšej pricestovať do Štiavnických Baní na hrob starých rodičov Antona a Matildy. Hneď by ich našla, keďže sú strašne zanedbané. Zarastené burinou, že ani náhrobné tabule sa nedajú prečítať. V obci síce býva ešte ich posledný syn Vladimír, brat Norinho otca Eugena Píscha. Je to bezdetný starý mládenec. Pridal sa k Jehovovým svedkom, komunikuje len s nimi. Oni mu pomáhajú okolo domu, ak je potrebné niečo urobiť. Nedávno mu opravovali strechu," rozpráva Mirka.

Zanedbané miesta posledného odpočinku

Pýtame sa ženy, ako to tak všetko vie, keď žije v Banskej Štiavnici. "Kúpili sme tu pred mnohými rokmi chalupu. Miestni nám sami porozprávali kadejaké pikantérie a toto bola jedna z nich. Aj nás zobrali na cintorín a poukazovali spustnuté hroby. Vyzerajú hrozne. Občas sa síce nájde niekto z miestnych, kto vykosí trávu alebo zapáli sviečku, aby hroby starých Píschovcov nekazili dojem z miest posledného odpočinku v ich tesnej blízkosti," vysvetľuje zhovorčivá pani a ukazuje bohatý súkromný archív, v ktorom nechýbajú ani fotografie z miestneho cintorína.

Priestor na realizáciu pre Noru

Namietame, prečo sa o hroby nestará syn Vladimír, keďže na náhrobnom kameni je popri otcovom mene vyryté už aj to jeho. "Už sa nechal počuť, že nebude pochovaný v Baniach. Neviem, ako to majú zariadené jehovisti, a ani ma to nezaujíma. Asi sa na základe nejakej dohody o neho postarajú. Netuším," uzatvára pani neobyčajné rozprávanie. Videá a fotografie potvrdzujú, že si naozaj nič nevymyslela. Dokonca realita je ešte viac dramatická ako jej opis.

Chceli sme sa opýtať Nory, kedy bola naposledy na hrobe dedka a babky, no napriek snahe sa nám nepodarilo s ňou skontaktovať.

