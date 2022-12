OBĽÚBENÉ lyžiarske stredisko nevylučuje ZDRAŽOVANIE: Priplatíme si túto zimu za skipasy? ×

Lyžiarske stredisko SkiSkalka pri meste Kremnica sa na tohtoročnú lyžiarsku sezónu pripravuje už niekoľko týždňov. So spustením vlekov rátajú i napriek vysokým cenám za energie, premietnuť sa to môže aj do ceny skipasov. Pre TASR to za stredisko uviedol Patrik Králik.