Horské stredisko Jasná zopakuje deťom júnovú sánkovačku spred roka. Na netradičné zážitky využijú sneh, ktorý sa od zimy ešte nestihol roztopiť.

Nezabudnite na klzáky!

„Júnové dobrodružstvo na snehu si budú môcť užiť deti i rodičia počas celého víkendu v lokalite Koliesko. Na klzákoch to bude určite poriadna jazda, aj keď v minulom roku niektorým nebolo treba ani tie. Ak sa vysánkujú dosýtosti, ešte stále si budú môcť užiť deň prechádzkou, výletom na lanovkách alebo pri sladkej maškrte,“ informoval Jiří Trumpeš, manažér strediska Jasná. Pre deti sú počas víkendu v Jasnej pripravené výlety lanovkami na Chopok za zvýhodnenú cenu pri nákupe online.

Pestrý program na Hrebienku i Skalnatom Plese

Zábavu a relax si budú môcť užiť rodiny s deťmi aj vo Vysokých Tatrách.

„Všetky deti aj dospelých určite poteší návšteva interaktívnej galérie Kvantárium na Hrebienku, v ktorej zažijú nielen interaktívne exponáty, ale aj multimediálnu show, vysvetlenie rôznych fyzikálnych javov a to všetko v rozprávkovom duchu. Až do nedele 6. júna navyše pre všetkých so zľavou 20 percent na vstupy pre veľkých i malých. Na Skalnatom Plese je deťom k dispozícii detské ihrisko Svištia krajinka, zážitky ich čakajú aj pri zjazde zo Štartu to Tatranskej Lomnice na horských kárach či pri návšteve detského ihriska pri Humne,“ pozýva Lukáš Brodanský, marketingový manažér horského strediska Vysoké Tatry.

Pribaľte si aj teplé oblečenie

V prevádzke je aj lanovka na Lomnický štít (2634 metrov nad morom), na ktorom v týchto dňoch panujú skutočne zimné podmienky vrátane čerstvého snehu. Pre tie najkrajšie zážitky zo slovenských hôr je preto aj napriek júnovému dátumu potrebné teplé oblečenie pre malých i veľkých návštevníkov.

Všetky lanovky v Jasnej aj vo Vysokých Tatrách sú pre deti do 6 rokov k dispozícii bezplatne a rovnako ako ostatné atrakcie a aktivity budú v prevádzke pri dodržiavaní aktuálnych preventívnych hygienických nariadení.

