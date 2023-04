Milovníkom lyžovania sú k dispozícii tri strediská na Slovensku a jedno v Rakúsku.



"Denná prevádzka v stredisku Tatranská Lomnica potrvá do 16.4., v Jasnej a na Štrbskom Plese do 23.4. Ak to podmienky umožnia, lyžovačka v týchto strediskách bude ešte aj počas prvých májových víkendov. Ľadovec Molltaler Gletscher bude v prevádzke do 29. mája 2023," informoval hovorca TMR Marián Galajda.

Lyžiari sa dočkali! V utorok 11. apríla sa spustil dlhoočakávaný predpredaj najvýhodnejšieho celosezónneho skipasu na sezónu 2023/24 do stredísk TMR na Slovensku, v Českej republike, Poľsku a v Rakúsku. Vďaka tomu máte predplatenú lyžovačku na celú budúcu zimu, na lyže s ňou je možné vyraziť navyše ešte aj do konca aktuálnej sezóny nielen do otvorených stredísk – na Slovensku, ale aj na rakúsky ľadovec.

Špeciálny skipass je pre tých lyžiarov, ktorí si chcú dopriať viac. "Znamená využiť naplno nielen neobmedzené lyžovanie, ale aj ďalšie výhody dostupné v jednotlivých strediskách. V sezóne, ktorá práve vrcholí, sa nám podarilo urobiť veľké veci – otvoriť novú lanovku a posilniť zasnežovanie v Jasnej alebo zorganizovať Svetový pohár v Špindlerovom Mlýne. Do budúcej sezóny sú pred nami ďalšie výzvy, veľa pozornosti budeme venovať Gopassu tak, aby sme lyžiarom v našich strediskách priniesli ešte viac zaujímavých služieb,“ informoval Igor Rattaj, predseda predstavenstva TMR, a.s.

Ďalšie benefity, ktoré vyplývajú z celosezónneho skipassu spríjemnia pobyt na zjazdovkách.

SK: Jasná, Tatranská Lomnica, Štrbské Pleso, Starý Smokovec

CZ: Špindlerův Mlýn, Ještěd

PL: Szczyrk Mountain Resort (SMR), Centralny Ośrodek Sportu Skrzyczne(COS Skrzyczne), Beskid Sport Arena (BSA)

AT: Mölltaler Gletscher, Ankogel Mallnitz, Innsbruck Muttereralm.

Ďalším plusom je 15% zľava vo vybraných gastro prevádzkach a obchodoch, večerné lyžovanie v strediskách Špindlerův Mlýn, Ješted, Jasná a Szczyrk Mountain Resort (SMR), bezplatné parkovanie vo vybraných lokalitách do vyčerpania voľných kapacít.

Detailné informácie nájde verejnosť na webových stránkach gopass.travel.

