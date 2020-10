Pustili sa do seba! Na sociálnej sieti sa spustila prestrelka medzi rimavskosobotským primátorom Jozefom Šimkom a ministrom vnútra Romanom Mikulcom. Dôvodom sú blížiace sa dušičkové sviatky a s nimi spojené návštevy cintorínov, na ktoré sa tiež vzťahuje zákaz vychádzania.

Policajti v týchto dňoch kontrolujú, či ľudia neporušujú nariadenie a nepokúšajú sa navštíviť pietne miesta. Výnimočné nie sú ani pokuty a práve tento moment tak rozčertil primátora malohontského mesta Rimavská Sobota Jozefa Šimka, že v nedeľu napísal odkaz Igorovi Matovičovi.

Inšpirácia futbalom

Pán premiér Matovič! Toto Vám vykrúti krk! Včera večer 24.10.2020 od 19.00 hod. som sledoval futbalové derby vysielané z Budapešti, Ferencvároš - Újpest. Hralo sa za účasti divákov a v hľadisku sedelo cca. 15 - 20 tisíc divákov! Sedeli pár centimetrov od seba! A vy, pán Matovič! Nepustíte našich občanov, aby na hroby svojich blízkych, položili kvety na miestnych cintorínoch! Vyhrážate sa s pokutami! No nie pán Matovič. Mestská polícia v Rimavskej Sobote ľuďom, starým matkám, otcom zato, že v priebehu budúceho týždňa navštívia miestny cintorín a položia kvety a zapália sviece na hroboch svojich blízkych, pokuty ukladať nebude.

Pomýlený pohľad?!

Na tieto slová primátora zareagoval šéf rezortu vnútra Roman Mikulec.

POZDRAVUJEM, PÁN ŠIMKO! Touto cestou by som chcel pozdraviť pána primátora Rimavskej Soboty Jozefa Šimka, ktorý je ukážkovým príkladom človeka, ktorého pomýlené nazeranie na svet je v dnešnej dobe veľkou hrozbou pre spoločnosť. O to viac ma mrzí, že Rimavská Sobota a jej obyvatelia majú za primátora niekoho, kto si dovolí verejne nerešpektovať uznesenie vlády Slovenskej republiky a ešte sa tým chváli na sociálnej sieti.

Štátna polícia v pozore



Milý pán Šimko, odporúčam Vám, ešte raz a poriadne sa oboznámiť s uznesením vlády Slovenskej republiky č. 678 z 22. októbra 2020.

Návšteva cintorínov - aj napriek tomu, že by sme si to všetci veľmi želali - vo výnimkách nie je. Robíme to preto, aby sme chránili presne tie najzraniteľnejšie skupiny obyvateľstva, ktoré tým, že si na Dušičky pôjdu uctiť svojich zosnulých príbuzných, budú môcť doplatiť vlastným životom. Zákon platí pre všetkých rovnako, pre mestskú políciu, ktorá ma nariadenia kontrolovať a aj pre Vás. Ubezpečujem Vás, že ak nie mestská, tak štátna polícia na poriadok a dodržiavanie nariadení dohliadne.

Prestrelka pokračovala

Ak si niekto myslí, že tým sa posielanie odkazov skončilo, mýlil sa. Posledné slovo (zatiaľ) patrilo primátorovi z Gemera. Vážený pán minister! Chcem sa Vám poďakovať za Váš pozdrav, ale kým som primátorom mesta v Rimavskej Sobote ja, mestská polícia pokuty ukladať, pre našich občanov zato, že navštívia miestny cintorín a chcú si uctiť svojich zomrelých rodičov, predčasne zomrelé deti, príbuzných a priateľov, zapálením sviečky vonku na ich hrobe /a dokonca už ani s rúškom na tvári / - NEBUDE ! /Snáď stačí slušné upozornenie/

Som toho názoru, že kým naši občania, aj tí starší, môžu navštevovať Kaufland,Tesco, LIDL, kde sa tlačia jeden na druhého ako haringy, v uzavretom priestore, tak môžu navštíviť aj hroby svojich blízkych vo voľnom priestore.

Dva tábory fanúšikov



Pod vyjadreniami obidvoch hlavných aktérov sa rozprúdila búrlivá diskusia, samozrejme každý fandil tomu svojmu favoritovi.

Lucia: "Klobúk dole pred takýmto primátorom!"

Tidusko: "Neskutočné, ako bezohľadní dokážu byť niektorí ľudia a ešte zastávajú funkciu, kde majú ísť príkladom. Mýlia si anarchiu a svojvoľu, ale rýchlo sa im to môže vrátiť ak napríklad ľudia prestanú platiť dane mestu, prestanú platiť parkovné alebo nebudú rešpektovať otváracie doby alebo uznesenia mesta. To naozaj toto chceme?"

Primátor Rimavskej Soboty je známy svojimi výstrelkami a svojráznym konaním. Za zmienku stojí, že si postavil dom na mestskom pozemku a pred časom ho Transparency International Slovensko kritizovala, že zneužíva mestský časopis Gemerské zvesti na vlastnú propagáciu a zhadzovanie svojich kritikov.

Vyjadrenia oboch strán uverejňujeme bez redakčných úprav!

