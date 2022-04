Obec Korytárky v okrese Detva sa dnes zahalila do smútku. Popoludní o 15-tej sa tam príbuzní, priatelia a známi rozlúčili s Korytárčanom Štefanom Libiakom (†51). Dojemný príbeh zdieľalo s rodinou celé Slovensko, keďže muž bol nezvestný takmer tri týždne. Uzavrel sa v prvý aprílový deň, kedy náhodní ľudia objavili bezduché telo nešťastného muža.

Rodina nebohého do posledných chvíľ verila, že sa vráti domov, živý a zdravý. Nestalo sa, rozhodol sa odísť sám, dobrovoľne. Tajomstvo prečo tak urobil, si zobral so sebou. Najbližších v obrovskom smútku utešuje aspoň to, že im bolo dopriate ho dôstojne pochovať.

Dôrazná výzva kňaza

Pohrebné obrady sa konali v Kostole Panny Márie Karmelskej v Korytárkach. Následne pokračovali na cintoríne v dome smútku a pri hrobe. Kňaz oslovil pozostalých, ale prihovoril sa aj ostatným prítomným v zmysle slov Evanjelia na pôstne obdobie a očakávaného veľkého utrpenia Krista.

Aj v súvislosti s tým, aký spôsob odchodu zo sveta si zvolil nebohý Štefan, kňaz pripomenul, aby nikto nikoho neposudzoval, ani neodsudzoval, keďže nevidia do mysle, ani do srdca druhého. "Dôležitá je modlitba. Aj Ježiš povedal, keď pred neho priviedli cudzoložnicu, ak si bez hriechu, hoď kameň...! Kto z nás môže povedať, že nepácha hriechy, hoci len všedné? Modlíme sa za nášho brata Štefana, o ktorom skutočnú pravdu pozná len Boh, ten nech ho milosrdne prijme do svojho kráľovstva," prízvukoval farár.

Dojemné slová starostu

V mene svojom i Korytárčanov aj svojom sa prihovoril aj starosta obce Dušan Mitter. Jeho slová dojali prítomných. "Určite mnohí z nás máme pred očami tvár Štefana, jeho úprimné oči a v ušiach nám znie jeho milý hlas, aj preto len veľmi ťažko sa zmierujeme s tŕpkou pravdou, že navždy od nás odišiel. Keď zomrie človek je to vždy smutné. Štefan bol dobrý človek, s veľkým srdcom, žijúci pre svojich najbližších. Príkladný, starostlivý a milujúci manžel, otec i dedko. Bol nesmierne dobrý kamarát, ochotný pomôcť v každej chvíli. Človek nesúci v sebe dobro a lásku, ktorú rozdával," pripomenul súcitne starosta.

Nastarší syn a jediný brat

Smutný bol pohľad na zronenú vdovu Janku a deti Simonku a Filipa. Mimoriadne ťažko niesli stratu svojho milovaného brata sestry Erika a Andrea. Smrť jediného syna obzvlášť zlomila rodičov Štefana, tí zažili to, čo nechce prežiť žiadna matka ani otec, pochovali svoje dieťa. Ostatky Štefana uložili na cintoríne v Korytárkach, dedine ktorú miloval až natoľko, že miesto kde sa narodil si zvolil aj za miesto odchodu do nenávratná...

Osudný 14. marec

Štefan sa stratil z dvora svojho domu v deň, kedy ho manželka Janka (50) s najbližšími mali údajne odviezť do nemocnice, kde sa mal podrobiť odbornému vyšetreniu a následnému liečeniu. Muža mali trápiť nejaké psychické problémy, ktoré na rozdiel od rodiny, on zrejme podceňoval. Deti Simona a Filip, ktoré žijú a pracujú vo Švajčiarsku, preto pricestovali, aby boli rodičom nápomocné.

Zatiaľ, kým sa rodina chystala na cestu, Štefan vyšiel na dvor s tým, že si ešte zapáli cigaretu a potom sa začne obliekať aj on. Vybehol na dvor len v teplákoch, tričku a bunde. Krátku chvíľku, kým bol sám, využil na to, aby nepozorovane odišiel cez zadnú časť dvora smerom k rieke Slatina. Tam ho naposledy zachytili obecné kamery. Prípad nezvestného Korytárčana († 51) skončil napokon tragicky. Obesil sa v blízkom lese veľmi neobvyklým spôsobom, postojačky. Zomrel s pohľadom na svoj dom, ktorý si spolu s manželkou postavili len pred pár rokmi...

