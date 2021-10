Stopka, ktorý je krajským poslancom, nelenil a predložil na májovom zasadnutí návrh na vykonanie mimoriadnej kontroly v bojnickej nemocnici. Dnes sú už jej závery známe, pre nemocnicu sa neskončili najlepšie.

Záleží mu na nemocnici, hoci dostal padáka

Iniciátor kontroly je vďačný poslancom a županovi Jaroslavovi Baškovi za schválenie kontroly. "Som rád, že kontrola preukázala, že v nemocnici dochádza k porušovaniu platnej legislatívy. Prišiel som síce o prácu, ale v bojnickej nemocnici pracuje mnoho zamestnancov, ktorým na nemocnici záleží a oplatí sa za ňu bojovať," prízvukuje Stopka, ktorý sa stretol s novým povereným riaditeľom bojnickej nemocnice Petrom Glatzom, aby ho informoval o rezervách nemocnice, tak, aby sa zlepšilo jej hospodárenie a zároveň zvýšila úroveň poskytovania zdravotnej starostlivosti pacientom. "Zároveň som ho požiadal, aby bývalí zamestnanci nemocnice, ktorí nesúhlasili s niektorými postupmi bývalého vedenia nemocnice sa mohli vrátiť," zdôraznil bývalý námestník.

Čo zistili kontrolóri župy? Kontrolou boli zistené viaceré porušenia všeobecne záväzných právnych predpisov, smerníc a vnútorných noriem. Napríklad účtovníctvo nemocnice nie je zrozumiteľné a v konečnom dôsledku overiteľné. Verejné obstarávanie robila nemocnica formou cenového prieskumu, avšak bez súhlasu zriaďovateľa. Pri uzatváraní zmlúv a pri nakladaní s majetkom v správe nemocnice, táto nepostupovala v súlade s platnými Zásadami hospodárenia s majetkom VÚC TSK. Ponechala nehnuteľný majetok do bezodplatného užívania fyzickej osobe bez schválenia zastupiteľstva, pričom zmluva nebola zverejnená. Rovnaký nedostatok bol zistený aj pri iných uzatvorených zmluvách. Nedostatkom bolo aj nesprávne zverejňovanie objednávok a faktúr na stránke nemocnice.

Ako hospodárila bojnická nemocnica?

K 15. septembru je výška záväzkov z obchodného styku len istina bez príslušenstva: 8 099 019,92 €

K 30. septembru je výška záväzkov voči Sociálnej poisťovni len istina bez príslušenstva: 10 978 377,46 €

Bojnická nemocnica bola v rokoch 2019 a 2020 zapojená do procesu oddĺženia.

Bývalí šéfovia sa porúčali

K 31. augustu požiadal Vladimír Vida o uvoľnenie z funkcie riaditeľa nemocnice, zároveň tak urobil aj námestník pre ekonomicko-technický úsek Pavol Zemko. Prečo nepočkali na rokovanie zastupiteľstva, aby mohli rozporovať kontrolné zistenia pred poslancami, nie je známe.

Nástupca už robí poriadky

Nový riaditeľ Peter Glatz pre Plus JEDEN DEŇ povedal, že sa po nástupe do funkcie oboznámil s výsledkami kontroly, prijal opatrenia, o ktorých informoval Trenčiansky kraj a teraz čaká na vyhotovenie záverečnej správy, čím bude kontrola formálne ukončená. "S pánom Stopkom som sa stretol na jeho vlastnú žiadosť. Prezentoval mi svoj pohľad na nemocnicu a dianie v nej. Poslal mi aj mail, či si môže dať žiadosť o prijatie do zamestnania. Po telefonickej otázke, akú má predstavu, mi povedal: „Že mám to nechať tak". Týmto považujem danú vec za vybavenú...," znie vyjadrenie Glatza.

