Po dôkladnej príprave začal vrtuľník lietať od skorého rána. "Postupne poprenášal jednotlivé časti stĺpov na betónové pätky a montážne čaty ich následne skompletizovali. Bola radosť pozerať na zohratý tím. Od pilota vrtuľníka až po montérov, všetci predviedli naozaj perfektný výkon,“ zložil kompliment montážnemu tímu riaditeľ strediska v Jasnej Jiří Trumpeš.

Vrtuľník namiesto ľudí



Pri montáži zariadenia je potrebné dodržiavať nevyhnutné postupy. „Najprv sa postaví základná konštrukcia hornej i dolnej stanice, pričom jedna z nich je poháňacia. Po jej výstavbe sa doplní kabeláž, prepojí sa miestnosť obsluhy so stanicou. Potom sa postavia podpery, väčšinou vrtuľníkom, keďže sú v nedostupnom teréne. Aj tieto sa rovnako prepoja kabelážou. Inžinieri nasledne nahrajú softvér. Nasleduje testovanie s maximálnou záťažou kabín, testom prejdú aj všetky funkcie – brzdy, núdzový pohon, vypínače. Ak je všetko ako hodinky, lanovka sa odovzdá do užívania," vysvetlil postupnosť jednotlivých krokov Tomáš Fried, zástupca montážnej spoločnosti.

Bez zápch a meškania

Zaujímavosťou lanovky bude, že 15-miestne kabíny, ktoré vznikli na objednávku pre spoločnosť TMR, majú názov Jasná. Výstavba dlhopripravovanej novej lanovky odštartovala v minulom roku a prvých cestujúcich by mala previezť už v zime 2022/23. „Veľmi sa na ňu tešíme, pretože nám pomôže odstrániť najväčší problém v doprave lyžiarov a turistov na Priehybu z Bielej púte – komplikovaný a zdĺhavý prestup z jestvujúcej štvorsedačky na výťah, pri ktorom sa pravidelne tvoria zápchy a nadmerné čakacie lehoty. Je to pre nás zásadná vec, ktorá prinesie nielen viac pohodlia a komfortu pre lyžiarov, ale zároveň aj výrazný ekologický efekt, keďže bude zároveň hlavnou prepravnou líniou na zásobovanie reštaurácií. Práve preto sa výrazne obmedzí pohyb ratrakov a zníži uhlíková stopa. Zároveň pôjde o bezbariérové riešenie dopravy, čo uľahčí dostupnosť aj pre rodiny s detskými kočiarmi či osoby so zníženou mobilitou,“ doplnil Jiří Trumpeš.

Myslia aj na motoristov

V objekte údolnej stanice lanovky bude okrem samotnej technológie a nevyhnutného zázemia zachovaných aj 65 parkovacích miest pôvodného parkoviska, na ktorom objekt vyrastie.

Údaje o lanovke

Výška investície - 17 mil. eur

Prepravná kapacita 15KLD Biela púť - Priehyba - 2800os/hod

Dĺžka lanovky Biela púť – Priehyba - 930 m

Súčasná kapacita výťahu - 25 0os./hod.

Čakacie lehoty na výťah v špičke - 1,5 hod.

