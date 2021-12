Muži išli klasickou trasou, boli domáci, terén dobre poznali. Keďže bol ešte začiatok sezóny a stále málo snehu, nebrali si lavínovú výbavu. Najprv vystúpili na vrchol Krížnej … bol pekný slnečný deň, no fúkal nepríjemný vietor, hlavne na vrchole. Zlyžovali do Suchej doliny, tam sa rozhodli, že pôjdu viac na sever smerom na masív Frčkova. Zdalo sa im, že tu by mohla byť lepšia lyžovačka, bolo tam nafúkané viac snehu.

Zlé podmienky

Snehu bolo ešte stále málo, niekde sa skialpinisti prepadávali do trávy, niekde bola tvrdá ufúkaná snehová doska. Usúdili, že by tam mohol byť vietor slabší. Videli aj viacero polyžovaných svahov a stôp v okolí. Vystúpali na hrebeň a rozhodli sa zlyžovať opäť do Suchej doliny svahom južnej orientácie. Tu vyhodnotili, že by lyžovačka mohla byť lepšia, keďže bolo tam nafúkané viac snehu. Celkovo však podmienky neboli veľmi dobré, niekde sa pre nedostatok snehu prepadávali do trávy, inde bola tvrdá ufúkaná snehová doska.

Osudná prasklina

Skialpinisti sa rozdelili. Dvaja šli priamo do žľabu, jeden zboku, bližšie popri lese a jeden zaostával. Keď boli prví dvaja zhruba v polovici žľabu, bolo počuť prasknutie a posledný zo skupiny uvidel ako sa zhruba 50 metrov nad nimi odtrhla lavína. Strhla troch. Ten, ktorý bol na okraji, viac pri lese, bol tiež strhnutý a zasypaný, ale len po stehná. Lyže mu lavína nevypla. Podarilo sa mu svojpomocne vykopať. Dvaja, ktorí boli v strede žľabu nemali šancu uniknúť a lavína oboch zasypala. Posledný zo skupiny kontaktoval záchranné zložky a začal s obhliadkou lavíny, no nikde kamarátov nevidel. Keďže nemali lavínovú výbavu, ich lokalizácia vo veľkom nánose bola takmer nemožná.

Záchrana kolegov

Hneď po prijatí tiesňového volania sa začala záchranná akcia. Pomocou vrtuľníka sa na lavínu prepravili postupne viacerí záchranári a lavínové psy. Ďalšia skupina postupovala po zemi. Jedného zasypaného sa podarilo vykopať v ten deň, bohužiaľ, bez známok života. V noci sa musela záchranná akcia prerušiť a druhého zasypaného sa podarilo nájsť až na druhý deň pomocou prístroja RECCO.

Počasie a podmienky

Začiatkom decembra prichádzali zrážky hlavne z juhozápadu, to znamená, že najviac snehu napadlo vo Veľkej Fatre. Podmienky na skialpinizmus boli dobré iba tu. Počasie v sobotu 11. 12. bolo výborné, slnečno, vietor relatívne slabý v okolí Krížnej sa pohybovalo veľa skialpinistov. V nedeľu 12. 12. sa situácia výrazne zmenila a začal fúkať veľmi silný severný a severozápadný vietor. Ten prenášal sneh na južné a juhovýchodné svahy, kde vytvoril tvrdé dosky a vankúše. Tvrdé dosky majú nevýhodu v tom, že sa v nich prasklina šíri veľmi rýchlo na veľkú vzdialenosť, preto je z nich oveľa ťažšie uniknúť. Vzhľadom na nízke teploty sa nafúkaný sneh nemohol dobre previazať so starším podkladom. Zároveň sa medzi vrstvami snehu začala tvoriť slabá vrstva hranatozrnného snehu. Nestabilitu preukázal aj test v odtrhu lavíny.

Vplyv negatívnych faktorov

Skialpinisti so sebou nemali základnú lavínovú výbavu.

Na lyžiach mali zaistenú špicu viazania, čiže ani pri páde v lavíne im lyže nevypli a pravdepodobne prispeli k hlbokému zasypaniu.

V teréne sa nachádzali nebezpečné tvrdé snehové dosky vytvorené vplyvom vetra v nedeľu.

Skialpinisti, hoci skúsení a znalí terénu, vybrali si žľab so sklonom nad 35° s nafúkanou snehovou doskou.

Pod svahom, ktorým lyžovali sa nachádzala terénna pasca – úzka dolinka. Nános lavíny sa nemal kde rozliať a vytvoril hlboký nános.

Parametre lavíny

Odtrhla sa na mieste, kde sa výrazne mení sklon svahu, z mierneho na veľmi strmý.

Nadmorská výška odtrhu: 1 450 – 1 380 m n. m.

Čelo nánosu: 1 150 m n. m.

Dĺžka lavíny: 550 m (horizontálne /terén)

Dĺžka odtrhu: 220 m

Hrúbka odtrhu: 20 – 80 cm

Sklon odtrhu: 35 – 40°

Dĺžka nánosu: 200 m

Šírka nánosu: 10 – 30 m

Priemerná hrúbka nánosu: 1,5 m

Maximálna hrúbka nánosu 6 m

