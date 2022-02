Detva sa BÚRI, ťažbu zlata ODMIETA: Kov leží pod lazmi, všetko by to ZNIČILO!

Zlato je ukryté pod tradičnými lazmi

„Schválenie dobývacieho priestoru v lokalite Biely vrch je v rozpore s rozvojovými záujmami mesta a dotknutých obcí, nie je ani v súlade s ich územnými plánmi,“ spomenula hovorkyňa BBSK Lenka Štepáneková s tým, že je to územie nedotknuté banskou činnosťou a s prírodnými danosťami pre rozvoj cestovného ruchu.

„Nachádza sa na území Chránenej krajinnej oblasti Poľana v Detvianskom okrese a má 7168 hektárov. Zaradené je do sietí biosférických rezervácií UNESCO a prihlásené do programu s názvom Človek a biosféra,“ podotkla a doplnila, že je to aj územie so zachovaným typickým lazníckym osídlením.

Ťažba zlata by podľa BBSK predstavovala zásah do krajinnej štruktúry, ktorý by bol nemenný a aj negatívny dosah na režim povrchových a spodných vôd.

Patria sem tiež narušenie ekologickej stability územia a vytváranie nových ekologických záťaží, skládok. Kraj tiež pripomína, že by to bol zásah do biologickej integrity krajiny a biodiverzity, zvýšili by sa tiež aj hlučnosť a prašnosť v území.

Detvania hrozia aj protestami

