Potvrdil to vedúci zásahového tímu Jaroslav Slašťan. Podľa informácií z odboru komunikácie Ministerstva životného prostredia SR nedospelý jedinec prenikal do intravilánu obce, kde hľadal potravu. Ničil majetok miestnych ľudí, najmä kompostéry, oplotenie, odpadové nádoby či tepelnú izoláciu.

"Pri stretnutí s človekom nejavil známky plachosti, nereagoval na plašenie svetlom, zvukovými efektmi či svetlicami. Nevyrušovala ho pyrotechnika, paintballové strelivo a ani medvedí sprej. Všetky tieto druhy plašenia vyskúšal zásahový tím bez výsledku. Medveď naďalej navštevoval osídlené oblasti, čo predstavovalo riziko pre bezpečnosť a zdravie ľudí," informoval odbor komunikácie.

Prípadný odchyt medveďa a jeho umiestnenie do odchovného zariadenia nebol možný. Jedinec bol navyknutý na život vo voľnej prírode a nedokázal by sa adaptovať na umelo vytvorené podmienky v zajatí, vysvetľuje MŽP.

"Uspaním zvieraťa sa nepredpokladá ani negatívny vplyv na populáciu medveďa hnedého v území európskeho významu Malá Fatra, keďže populácia je dostatočne stabilná," priblížil odbor komunikácie. Pokiaľ by nebol tento jedinec vyradený z populácie, tak by podľa ministerstva hrozilo riziko, že ak by sa rozmnožil, tak by synatropné správanie naučil aj mláďatá.