Vedeli ste, kto konkrétne stojí za tým, že po vás prišli policajti? Vyhrážal sa vám predtým niekto?

- Na Slovensku je už štandard, že sa vám ľudia vyhrážajú prokurátorom, pomaly sa to stáva súčasťou mojej práce. Ale keď mi dali prečítať spis, vedel som presne, o ktoré stavby ide.

Môžete nám popísať, o čo išlo?

- Prvá je v podstate drobnosť. Stavebník na Bielom Kríži, fyzická osoba, žiadna firma, si k rodinnému domu urobil nadstavbu načierno, čo sme potom legalizovali, keďže to bolo v súlade s územným plánom. Ďalšiu prístavbu už chcel spraviť legálne a požiadal o povolenie, ktoré sme však nemohli schváliť, lebo na svojom malom pozemku chcel postaviť niečo veľké, čo by narušilo charakter územia. Preto sme dotyčnému povedali, že takú veľkú stavbu mu nepovolíme, nech zachová istú mieru.

Prečo vlastne dal trestné oznámenie?

Sťažoval sa na prieťahy v konaní aj na to, že mu túto stavbu nechceme povoliť, ale to je vec, ktorá sa ťahá už dva roky.

Ostatné stavby boli väčšie?

Ďalšie dve stavby boli na Kramároch, ktoré sú špecifické tým, že to bola už za socializmu dobudovaná štvrť, ale v 90. rokoch tam začali vyrastať rôzne solitéry, ktoré charakter Kramárov menia bez toho, aby k bytom priniesli aj pridanú hodnotu. Tieto dva projekty boli tiež také.

Kde konkrétne mali stáť?

Jeden bol na Vlárskej ulici. My sme mali iné parametre aká môže byť zastavanosť územia a výška stavby ako developer. Chceli sme, aby doložil svoje výpočty, ale to nebol ochotný. Plánovaná stavba nebola podľa územného plánu v poriadku, tak sme nechceli ustúpiť. Mesto však vydalo stanovisko, že projekt je v súlade s územným plánom. Je to zložité na posúdenie, lebo do jedného malého pozemku zasahujú dva funkčné celky. To musí prepočítať architekt urbanista.

