Kým členovia kapely odchádzali z hotela už okolo pol šiestej, spevák Till Lindemann opustil hotel sám približne o pol ôsmej večer. Ľudia potom, ako nastúpili do áut členovia kapely odišli. Až na jednu fanúšičku. "Nemohla som ísť na koncert, lebo som bola so malým synom na očkovaní a má teploty, tak som dúfala, že aspoň zazriem Tilla Lindemanna," povedala fanúšička.

"Žila som vo Viedni, bola som aj na koncerte Rolling Stones, tiež som ich čakala pred hotelom. Dúfala som, že sa Till so mnou aspoň odfotí, keď už mi ten koncert nevyšiel," dodala. Zostala však sklamaná, Till dvomi krokmi naskočil v sprievode ochranky do auta a bez slova odišiel. Zaujímavosťou bol aj klávesák skupiny, ktorý si pred koncertom vyšiel von z hotela zabehať po Trenčíne. V mikine a šiltovke ho zrejme nespoznal nik z fanúšikov.

Koncert skupiny Rammstein pritiahol do Trenčína neuveriteľných 45-tisíc fanúšikov. Tým sa prihovoril aj trenčiansky primátor Richard Rybníček prostredníctvom sociálnej siete. "Od rána je mesto plné ľudí z celého sveta. Ľudia sú milí. Posedávajú v kaviarňach, fotia si hrad, Mierové námestie, naše kostoly a pamiatky. Pomaly sa pritom prechádzajú," opísal primátor.

"Nech si hovorí kto chce čo chce, Rammstein zviditeľnil Trenčín obrovským spôsobom. A som za to rád a ďakujem za to. Konkurencia krásnych miest vo svete je veľká a keď mnohí ľudia, ktorí sú v našom meste prvýkrát, budú mať pekné spomienky a možno sa sem vrátia a povedia o nás aj iným tam u nich doma, Trenčínu a aj Slovensku to len prospeje," doplnil R. Rybníček.

Ten fanúšikom odkázal, nech si koncert užijú a zdraví a spokojní sa vrátia domov. "Trenčín je krásne mesto a verím, že na nás budete v dobrom spomínať a ešte sa sem vrátite," uzavrel.