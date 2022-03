K tomuto športu ho priviedol starý otec, ktorý sa takmer celý život venoval športovej streľbe. Keď mal Patrik 10 rokov, presťahoval sa do Banskej Štiavnice a práve vtedy jeho starí rodičia hľadali nejaký vhodný koníček, ktorý by ho bavil. Začal preto navštevovať miestny Strelecký klub, kde niekoľkokrát do týždňa naberal skúsenosti a aktuálne trénuje pod hlavičkou Vojenského športové centra DUKLA v Banskej Bystrici. Trénuje každý deň, voľno si berie len cez víkendy ak práve nemá súťaž.

“Môj tréningový proces vyzerá tak, že ráno začínam hodinovou rozcvičkou u fyzioterapeuta, potom máme ostrý strelecký tréning, ktorý trvá 3-4 hodiny a každý deň poobede mám kondičný tréning s mojou trénerkou,” hovorí Patrik, ktorý v rámci svojej kategórie strieľa s dvoma druhmi zbraní - vzduchovkovou puškou určenou na streľbu v stoji na 10 metrov a tzv. malokalibrovkou na 50 metrov. Vysvetľuje, že ide o cenovo náročný šport a je k nemu potrebné špeciálne spodné oblečenie, topánky, vrchné oblečenie - strelecký kabát a nohavice, zbraň a vybrané strelivo.

Hoci má na konte množstvo ocenení, za svoj najvýznamnejší úspech považuje jednoznačne Olympiádu v Tokiu v roku 2020, kde sa mu podarilo vybojovať 7. miesto. V tomto roku sa tiež uskutočnilo prvé kolo svetového pohára v egyptskej Káhire, kde získal zlato. “Súťaž prebiehala na úplne novej strelnici v rámci novootvoreného areálu. Naozaj to bolo veľmi pekne postavené, išlo o jednu z najkrajších strelníc, akú som zažil. Najbližšie ma čakajú majstrovstvá Európy, kde by som chcel podať čo najlepší výkon,” ozrejmuje Jány.

