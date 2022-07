Ako len ten čas letí. V dobe, kedy sa natáčala nestarnúca komédia Slunce, seno... bol herec Broněk Černý, ktorý dal tvár dedinskému čávovi Vencovi Konopníkovi iba 23-ročným mladým mužom, za ktorým sa nejedna otočila. Verili by ste, že už oslávil svoje 61. narodeniny?

Málokto vie, že nikdy neplánoval byť hercom. Divadelnú fakultu neštudoval a ku filmom sa dostal iba náhodne. Popularitu, slávu a uznanie si však získal ľahko aj bez toho, aby o to musel bojovať. K herectvu sa dostal tak povediac vďaka omylu. Spolu s kamarátom išli na konkurz do komparzu, no pomýlili si deň.

Na mieste sa akurát vyberali herci pre hlavné i vedľajšie úlohy do Troškovej trilógie. Rozhodol sa to vyskúšať a hľa, podarilo sa. Hercom bol potom už len príležitostne, účinkoval dokopy asi v desiatich filmoch. Zahral si napríklad aj v prvom Kameňáku. Aktuálne pracuje ako vodič kamiónu.

