Piloti trinástich ľahkých lietadiel absolvovali spomienkový prelet nad Bratislavou za účasti štátneho tajomníka Ministerstva dopravy a výstavby SR Jaroslava Kmeťa a a jedinej žijúcej príbuznej a pranetere Štefánika Tamary Dudášovej, rodenej Štefánikovej. "Vznikom Československej republiky sa Štefánikova myšlienka vydobyť pre Slovákov slobodu do bodky naplnila. A on sám sa vyjadril slovami: Som spokojný sám so sebou, mohol by som spokojne zomrieť. Vtedy netušil, že sa to, žiaľ, vyplní, i keď mal pred sebou veľa nesplnených plánov a cieľov. Štefánik bol nesmierne ctižiadostivý, sebavedomý a čestný človek. Spomeniem ešte tieto jeho dve myšlienky, ktoré sú mimoriadne aktuálne aj dnes: Pre ľudí pevného predsavzatia a vytrvalosti niet nemožnosti. Národ musí dôverovať v seba a budúcnosť, potom nájde priateľov a pomoc,“ vyjadrila sa dojímavo na margo generála jeho praneter Tamara Dudášová.

Spomienkovým letom si uctili pamiatku Štefánika. Zdroj: Letisko Ba

Milan Rastislav Štefánik sa narodil 21. júla 1880 v Košariskách. V júli 2020 uplynie 140 rokov od jeho narodenia. "Pri tejto príležitosti 28 členov posádok Slovenskej leteckej federácie zorganizovalo prelet z Kvetoslavova do Bratislavy, s polhodinovým preletom formácie lietadiel nad Bratislavou a pristátím na Letisku M. R. Štefánika spojeným s nízkym preletom nad dráhou letiska, ktoré nesie Štefánikovo meno,” vysvetlil prezident Slovenskej leteckej federácie Marián Sluk.

Členovia Slovenskej leteckej federácie spolu so štátnym tajomníkom rezortu dopravy Jaroslavom Kmeťom, s praneterou Tamarou Dudášovou, zástupcami Letiska M. R. Štefánika a s členmi Slovenského leteckého zväzu generála M. R. Štefánika položili potom vence k soche Štefánika v neverejnej časti odletovej haly letiska. Na letisku sa zároveň nachádza aj replika lietadla Caproni Ca.33 – vojenského lietadla, na ktorom absolvoval generál Štefánik svoj posledný let z Talianska na Slovensko.