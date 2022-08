Na tých najnovších môžeme vidieť, že si hrdličky užívajú spoločné chvíle v jednom z luxusných, 5-hviezdičkových hotelov v Grécku, ktorý nesie názov D'Andrea Lagoon a je určený len pre dospelých. Niekoľko dní si tak spoločne užívajú luxus, ktorý hotel svojím návštevníkom ponúka. Už samotná stránka hotela láka potenciálnych návštevníkov úvodnou vetou: "Vitajte v raji...".

"Užite si špičkové služby ubytovania D' Andrea Lagoon All Suites - Adults Only a nechajte sa hýčkať ako celebrita," píše sa na stránke booking.com. Nájdeme tu aj informáciu o tom, že toto ubytovanie sa nachádza 3 minúty chôdze od pláže. Ubytovacie zariadenie D 'Andrea Lagoon All Suites - Adults Only sa nachádza v meste Marmari, 15 km od Hippokratovho stromu.

Okolitá oblasť je obľúbená medzi milovníkmi cyklistiky. Rezort je vzdialený 250 metrov od súkromnej pláže. Staroveká Agora a prístav Kos sú od hotela vzdialené 15 km. Cena za jednu noc v hlavnej sezóne sa tu pohybuje približne od 332 eur do 634 eur.