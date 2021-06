Mala úžasný hlas a bola nesmierne muzikálna, takže diváci ju milovali. Jana Kocianová († 72), ktorá pred tromi rokmi podľahla rakovine, by dnes mala 75 rokov. To, že účinkovala po boku Karla Gotta († 80), mnohí vedia. Ale kto vie, že ju miloval a ona ho odmietla?

Karel Gott počul Janu Kocianovú v rádiu, dohodol si s ňou stretnutie a po krátkom váhaní speváčka na jeho ponuku prikývla. „Rozhovor bol uvoľnený a priateľský. Zdržala som sa uňho asi hodinu. Dohodli sme sa, čo budem spievať v jeho programe,“ opísala v knihe Zahoď starosti.

Speváčka tak od roku 1973 účinkovala ako vokalistka Karla Gotta. „Jana Kocianová spolu s Jitkou Zelenkovou boli mojimi prvými vokalistkami. Hneď od začiatku som im dal príležitosť spievať na koncertoch aj sólovo, pretože obe mali osobitý, zamatový, príjemný hlas,“ spomínal Karel Gott pre český denník Aha! po správe o speváčkinej smrti. „Jana bola stále usmiata, optimistická, vždy medzi nás prinášala dobrú náladu,“ dodal.

Aj keď Gott si spoluprácu pochvaľoval, Jana Kocianová to videla trochu inak. „V Česko-Slovensku platilo, že spievať s Gottom môže iba hviezda. Navonok to mohlo vyzerať ako veľký úspech, no s Jitkou nám to zväzovalo ruky. Okrem jednej či dvoch sóloviek sme boli len ‚křoví‘,“ priznala otvorene. Spievať u Gotta bola podľa nej skvelá škola, ale hlavnou hviezdou bol Karel a vokalistky sa s tým museli zmieriť. „Janičko, u mňa musíš byť dobrá, ale nie príliš dobrá!“ vravel.

Neskôr obaja priznali, že Karel Gott sa do svojej nadanej vokalistky zamiloval. Lenže Kocianová patrila k maličkému počtu žien, ktoré Gotta odmietli. ‚‚Karel bol veľmi žiadaný muž a takisto krásny. Veľmi mi lichotilo, keď som zistila, že bol do mňa zamilovaný,” priznala denníku Aha! ‚‚Ja som však bola zamilovaná do niekoho iného, a tak to bola iba platonická láska,“ vysvetlila.

Speváčkinou životnou láskou bol hudobník, aranžér, hudobný producent a manažér Josef Škvařil (84). Bol významnou osobnosťou bratislavských džezových zoskupení Academia Club či skupiny Laca Décziho.

Láskyplné vyznanie

Josef Škvařil sa krátko pred dňom narodenín Jany Kocianovej vyznal na sociálnej sieti zo svojich citov. Prezradil aj to, čo sa dialo krátko pred smrťou Jany Kocianovej. To už speváčka štyri roky bojovala so zákernou rakovinou prsníka. „Presne pred tromi rokmi, po návrate z dovolenky, po kontrole na Heydukovej (Onkologický ústav svätej Alžbety – pozn. red.), Janke jej lekárka gratulovala, aké má výborné výsledky laboratórnych testov. Behali sme po Devíne a plánovali do budúcnosti,” napísal Josef Škvařil.

Žiaľ, choroba bola neúprosná. „O dva mesiace bolo všetko inak. 5. septembra išla Janka na ‚ambulantnú’ chemoterapiu a už sa nikdy nevrátila domov,” dodáva smutne speváčkin manžel. „A tak počúvam jej pieseň Zvykám si bez teba a pomaly si zvykám, no veľmi sa to nedarí,” píše smutne.

Pocta rodákov

O to viac si Josef Škvařil cení, že dnes, keď by jeho milovaná žena oslávila 75. narodeniny, premenujú ZUŠ Šaštín-Stráže na ZUŠ Jany Kocianovej. „K Šaštínu ako k svojmu rodisku a miestu, kde trávila väčšinu detstva, mala Janka hlboký vzťah. Som rád, že rovnaký vzťah malo a má aj mesto k nej. Chcel by som sa poďakovať pani riaditeľke ZUŠ Alenke Kubovej, primátorovi mesta pánovi Jaroslavovi Suchánkovi a všetkým, ktorí sa o poctu postarali,” dodáva Josef Škvařil.

