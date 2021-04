Slovenská pošta začala 1. apríla rušiť svoje malé pobočky v dedinách, na ktoré boli ľudia zvyknutí desiatky rokov. Nebol to prvoaprílový žart. Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb schválil 53 pobočiek na zrušenie. Zatiaľ. Obyvatelia viacerých obcí pošte poslali žiadosti aj petície, že poštu potrebujú, ale nepomohlo im to.

„Dôvodom rušenia „kamenných pobočiek“ je najmä úbytok klientov a výrazne menší záujem o poštové služby. Na niektorých poštách v menších obciach občania pošlú priemerne 1 - 4 doporučené listy denne, 5 - 9 listov denne alebo 5 balíkov mesačne,“ povedala nám hovorkyňa slovenskej pošty Iveta Dorčáková s tým, že náklady na prevádzku týchto pobočiek sú oveľa vyššie ako výnosy, preto je ich hospodársky výsledok dlhodobo negatívny.

Slovenská pošta chce zarábať

Slovenská pošta podľa hovorkyne nemôže ďalej prevádzkovať pobočky, ktoré nedávajú ekonomický zmysel, no zároveň dokáže poskytovať potrebné poštové služby občanom iným spôsobom aj po skončení prevádzky ekonomicky nerentabilnej pobočky.

Hlavnými faktormi, ktoré rozhodovali, ktoré pošty zrušiť a ktoré nie, bola dostupnosť pôšt v okolí a počet obyvateľov obce.

Po 50 rokoch prišli o vlastnú poštárku

Jednou z obcí, kde o poštu prišli hneď 1. apríla, je východoslovenská Nová Keľča, ktorá má 360 obyvateľov a mala jednu poštárku. Už nemá. Ich pošta fungovala nepretržite od 70. rokov. Teraz musia obyvatelia chodiť s balíkmi do 8 kilometrov vzdialených Holčíkoviec.

„Snažili sme sa poštu zachrániť, na rokovaní s vedením Slovenskej pošty sme im dokonca navrhli, že obec zaplatí všetky náklady na prevádzku budovy, aj elektrinu a oni by platili len poštárku, ale neprijali to, jedinou možnosťou bolo stať sa partnerom pošty, ale na to my peniaze nemáme,“ hovorí starostka Novej Kelče Mária Telepunová.

Motorizovaná pošta

Bez pošty sú zatiaľ dva týždne. „Obyvatelia sú z toho smutní, ale ono sa to ešte neprejavilo naplno, lebo ľudia sú väčšinou doma, ale keď sa uvoľnia opatrenia a prídu aj rekreanti, bude pošta chýbať oveľa viac. Máme aj chatárov, ktorí tu trávia niekoľko mesiacov a dávali si na našu poštu posielať aj dôchodky, tým to bude chýbať určite,“ vysvetľuje starostka s tým, že obyvatelia poslali vedeniu pošty aj ministerstvu dopravy žiadosť o zachovanie ich malej pošty, ale odpoveď, ktorá prišla v polovici marca znela: Po preštudovaní doručenej žiadosti a podpisových hárkov bolo zistené, že petícia neobsahuje potrebné náležitosti.

Článok pokračuje na ďalšej strane