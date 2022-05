Spôsobili hotové šialenstvo. Kto doteraz netušil, kto sú Geissovci, tak teraz, to už vie. Milionársku rodinu z Nemecka, známu z rovnomennej televíznej šou, k nám dotiahol minister hospodárstva Richard Sulík. V pondelok podvečer sa podľa pôvodných plánov mali dostať aj do Banskej Štiavnice.

Carmen (57) a Robert Geissovci (58) so svojimi dvoma dcérami Shaniou (17) a Davinou (18) prileteli do Bratislavy minulý piatok a pobudnú u nás do tohto piatku. Z ich týždňového pobytu by mala vzniknúť aj jedna epizóda ich populárnej šou Geissenovci – Ťažký život milionárov. V ich rodnej krajine beží už 20. séria.

Od piatka už milionárska rodina stihla toho zažiť dosť. Večera s našimi politikmi, návšteva mesta. „Stretla som ich v bare na Panskej ulici v centre Bratislavy, boli veľmi zlatí a som rada, že som na nich mala šťastie,” napísala nám čitateľka Alžbeta Hradská. Televízne celebrity sa dostali aj do parlamentu, na Bratislavský hrad. „Slovensko je úžasné. Ľudia sú milí,” povedala Carmen pri výstupe na Devín.

V sobotu večer sa rodina presunula do Pezinka, kde ich čakala tisícka ľudí. Na tamojšom zámku sa navečerali a prespali. Na druhý deň si rodina išla zajazdiť na pretekársky okruh Slovakia Ring pri Dunajskej Strede a navštívili luxusný a jazdecký rezort v Šamoríne. Tam sa v nerušenej súkromnej VIP zóne pokochali konským parkúrom.

