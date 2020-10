Bratislava už dávnejšie oznámila, že trhy na Hlavnom námestí tento rok nebudú. "Vzhľadom na zhoršujúcu sa situáciu s pandémiou a najnovšie opatrenia oznamujeme, že tohtoročný Vianočný hlavný trh musíme zrušiť," informovala v septembri hovorkyňa magistrátu Katarína Rajčanová s tým, že mesto chce do ulíc mesta vniesť aspoň vianočnú atmosféru.

Na Hviezdoslavovom námestí nebudú tento rok ani Vianočné trhy organizované Starým Mestom.

Bratislavské trhy berú ohľad na prírodu. Zdroj: Tourist Boardvisitbratislava.com

K Bratislave sa postupne pridávajú ďalšie krajské mestá ako Banská Bystrica či Trenčín. Podľa hovorkyne Banskej Bystrice Zdenky Marhefkovej, Vianočné trhy v rozsahu ako ich poznajú Banskobystričania v súčasnosti z pochopiteľných dôvodov nepripravujú. "Na námestí však nebude chýbať vianočná výzdoba a stromček. Pripravujeme aj niekoľko aktivít, napríklad výstavu historických saní v priestoroch radnice,"dodala hovorkyňa mesta.

Anketa Pôjdete tento rok na Vianočné trhy do Viedne? Áno 24%

Nie 76%

Neviem 0% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný

Naopak, susedné Rakúsko sa zrejme ani tento rok Vianočných trhov nevzdáva a už od septembra ich vo Viedni aj pripravujú. Konať sa však budú za sprísnených opatrení. Návštevníci ako aj predávajúci v jednotlivých stánkoch budú musieť povinne nosiť rúška. Dole si ich budú môcť dať len v prípade, keď budú sedieť pri stoloch a konzumovať. Podľa lekára Hansa-Petra Huttera, ktorý preventívne opatrenia vypracoval, je potrebné ich nosiť „všade tam, kde sa ľudia pohybujú a nekonzumujú“. Opatrenia na viedenských trhoch budú rôzne, závisieť to bude podľa veľkosti trhu aj jeho umiestnenia. Obmedziť sa môže aj počet návštevníkov.

Metropola Rakúska sa tento rok nevzdá ani tradičného klziska pred radnicou, ktoré by malo fungovať od 20. januára do 28. februára.

Vianočné trhy vo Viedni Zdroj: Getty

Či sa Bratislavčania vyberú na trhy do Viedne alebo nie, niektorí ešte nevedia, iní v tom majú už teraz jasno. "Ja nepôjdem určite, je to riziko," povedala nám Petra (31). Dať si punč či praclík sa tento rok nechystá ani Miroslav (42). "Nebudem pokúšať, jeden rok vydržím aj bez trhov, budúci rok to bude vari lepšie." Slavomír (45) ešte nie je zatiaľ rozhodnutý. "Neviem či pôjdem, uvidím a rozhodnem sa až v decembri."