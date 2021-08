Talentovaný cyklista Róbert Nagy mal vo štvrtok predpoludním tréning, usilovne trénoval a pripravoval sa na odchod do talianskeho tímu.

Pri zjazde v smere na Trenčianske Jastrabie však na ceste trafil kameň, ktorý ho rozhodil. Nanešťastie, narazil do kamióna, ktorý ho práve predchádzal, a následne narazil do zábradlia vedľa cesty. Róbert utrpel zranenia, ktorým na mieste podľahol. „Ak by bola dodržaná 1,5-metrová vzdialenosť pri predbiehaní cyklistov, tak by k tejto tragédii neprišlo,“ vyjadril sa jeden z funkcionárov Slávia Trenčín Cycling Academy, tímu, za ktorý len 18-ročný chlapec jazdil.

Podobný názor má europoslankyňa Lucia Ďuriš-Nicholsonová, ktorá na nedostatočný zákon upozorňuje už dlho. „Zvýšenie bezpečnosti cyklistov a chodcov na slovenských cestách je nevyhnutnosť, ktorá už neznesie žiadny odklad. A to bez ohľadu na to, ako dopadne vyšetrovanie tejto tragédie. Väčšina smrteľných nehôd, pri ktorých v poslednom čase zomreli cyklisti, boli spôsobené nerešpektovaním práv cyklistov,“ vyjadrila sa na sociálnej sieti rozčúlená Nicholsonová.

Tá pred troma mesiacmi začala zbierať podpisy pod „petíciu za prijatie opatrení na zvýšenie bezpečnosti cyklistov a chodcov“. Žiada, aby po vzore niekoľkých európskych štátov bol v zákone presne špecifikovaný a vymedzený bočný odstup pri predchádzaní cyklistov a iných zraniteľných účastníkov cestnej premávky – vzdialenosť 1,5 metra.

Vyzbieraných je niečo vyše 20-tisíc podpisov, ktoré už zaslali na ministerstvo dopravy spolu so žiadosťou o termín stretnutia. „Za seba aj za ďalších členov petičného výboru hovorím, že s touto iniciatívou neprestaneme, kým sa cyklisti na slovenských cestách nezačnú cítiť bezpečnejšie,“ dodala.