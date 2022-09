Martin Kokavec je učiteľ angličtiny z Levoče. K histórií mal vždy blízko. K tomu patrí, samozrejme, aj tematika britskej kráľovskej rodiny. "Pochodil som viaceré mestá v Anglicku, no nikdy sa mi nepodarilo vidieť kráľovnú. Keď sa v roku 2008 rozhodovalo o tom, že sem kráľovná príde na návštevu, bolo to pre mňa jasné - budem cestovať do Bratislavy! Dňa 23.10.2008 som teda naplánoval výlet," spomína Martin.

Veľmi dúfal, že bude mať šancu vidieť kráľovnú, alebo že si aspoň urobí nejakú fotografiu. "Ráno som dorazil na námestie. Kúpil som ružu a keď sa blížil čas, že tam mala kráľovná prísť, som si všimol, že pár metrov nado mnou stálo dievča s veľkou kyticou," hovorí Martin. Kráľovná vyšla na námestie v červenom klobúku a pod dáždnikom, pretože pršalo. Celý čas sa vraj na všetkých usmievala, za ňou išiel aj jej manžel princ Philip.

"Prišla k tomu dievčaťu a zobrala si kyticu. Potom si všimla mňa, že tiež vytŕčam z davu a držím ružu. Všimol som si, že ma uvidela a išla mojím smerom," spomína nadšene Martin. V angličtine jej povedal "vitajte na Slovensku, vaše veličenstvo". Ružu si vzala, usmiala sa na neho a po anglicky mu poďakovala. "Bol to nezabudnuteľný moment! Pozerali sme sa priamo na seba, z očí do očí."

Na tento okamih Martin veľmi rád spomína. Kráľovná na neho pôsobila veľmi milo, aj napriek dažďu sa vraj stále usmievala. Bol to pre neho významný moment, ktorý si bude pamätať navždy.

Anketa Zažili ste aj vy nejaký výnimočný okamih, na ktorý budete spomínať navždy? Áno. 0% Nie. 0% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný

Martin pravidelne posiela kráľovskej rodine listy. A oni mu odpovedajú! "Mám napríklad odpoveď na smútočnú kondolenciu, keď zomrela princezná Margaréta. Mám aj kopec pohľadníc, ktoré mi poslali." Veď presvedčte sa sami v galérii>>>. Kráľovskej rodine pravidelne píše napríklad k Vianociam a oni mu vždy odpovedia.