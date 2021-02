Saharský piesok, ktorý sa dostal z alžírskej púšte až nad Európu, zasiahne zajtra aj Slovensko. Obloha sa preto môže sfarbiť do skutočne nezvyčajných farieb.

Nad Európu sa nachádza vlna saharského prachu. Informoval o tom portál imeteo.sk, podľa ktorého sa prach z púšte nad náš kontinent dostal včera, pričom dnes sa nachádzal až nad Škandináviou. Na Slovensko má doraziť už zajtra.

Môže za to veľmi silný vietor, ktorý v nedeľu vznikol v oblasti alžírksej púšte. Do atmosféry sa tak dostali podľa meteorológov tony piesku. Vlna prešla ponad Stredozené more až nad Európu, kde sa začala stáčať a rozširovať.

Dnes už prach zasiahol susednú Českú republiku, kde počas jasného dňa zaznamenali biely až žltý nádych oblohy, ktorá by inak bola čisto modrá.

Rovnaký jav predpokladajú meteorológovia aj u nás. Počas zajtrajšieho dňa sa môže stať, že obloha bude mať odtiene sivej, žltej a hnedej.