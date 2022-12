Aj napriek celkom vysokému dátumu, 8.12., je počasie na Slovensku skôr teplejšie. Všetko sa však zmení už tento víkend, kedy k nám zo soboty na nedeľu príde zimné počasie. Informuje o tom stránka imeteo.sk, podľa ktorej "teploty počas nadchádzajúcich dní budú najskôr stúpať, a to na juhu územia až k +10 °C a celodenné mrazy sa neočakávajú, zmiernia sa aj nočné teploty."

Meteorologické výstrahy podľa www.shmu.sk. Zdroj: www.shmu.sk

Avšak už zajtra (v piatok) sa od juhozápadu nad Slovensko začne presúvať veľmi výdatný dážď a spadnúť by mohlo od 10 do 30 mm zrážok. "Na mnohých miestach pôjde o dážď, avšak na severe, v horských oblastiach sa ešte môže nachádzať chladnejší vzduch a práve vďaka nemu sa môže od výšky zhruba 500-600 metrov vyskytovať sneženie," píše sa na stránke. Sneh môže spočiatku spôsobiť problémy najmä na Horehroní, na Spiši a na Liptove.

Výdatné sneženie však príde na naše územie až v noci zo soboty na nedeľu. Chladný vzduch sa najskôr dostane nad Oravu, Kysuce a nad Považie a na západe pomerne rýchlo prenikne nad Záhorie a západnú, či severnú časť Bratislavy. Už v nedeľu popoludní by malo snežiť na celom Záhorí, v Bratislavskom kraji, v Trenčianskom, v Žilinskom, na západe Prešovského kraja a rovnako aj na severe Banskobystrického kraja.

Očakávaná hranica sneženia v nedelu ráno. Zdroj: www.imeteo.sk

Ďalšie sneženie nás čaká v pondelok predovšetkým v severozápadných oblastiach Slovenska. Treba sa však dať pozor aj na kalamitu, ktorú môže výdatné sneženie priniesť. Sneženie by mohlo spôsobiť prvú snehovú kalamitu v okolí Popradu, v Žilinskom, v Trenčianskom kraji, na Záhorí a na západe Slovenska. "Podľa aktuálnych predpovedí by malo na našom území napadnúť do 10 cm snehu, avšak na severe, predovšetkým v Žilinskom kraji, by mohlo napadnúť až okolo 20 cm," informuje portál.

