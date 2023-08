Letná turistická sezóna je v Slovenskom raji v plnom prúde a viacerí návštevníci upozorňujú na rady čakajúcich turistov najmä v rokline Suchá Belá. Práve tam sa pred pár rokmi stala bizarná situácia, kedy sa českí turisti bez hanby predbiehali na rebríku.

Správa Národného parku (NP) Slovenský raj má preto viacero užitočných rád, ako sa takýmto situáciám vyhnúť. Jednou z nich je vyraziť počas víkendov a v dňoch pracovného voľba na túru v skorých ranných hodinách alebo neskôr popoludní s návratom pred zotmením.

"Pred nástupom do rokliny si v Informačnom centre na Podlesku alebo v Turistickom informačnom centre v Hrabušiciach overte aktuálnu situáciu v rokline," odporúča Správa NP. Slúžia na to obrazovky so zábermi zo živej kamery umiestnenej v problémovej lokalite rokliny pri Misových vodopádoch. Súčasťou obrazovky je semafor, ktorý farbami zjednodušene informuje o množstve turistov a priechodnosti rokliny.

Zelená znamená bez zdržania alebo minimálne zdržanie, oranžová značí zdržanie päť až 30 minút a červená farba upozorňuje na zdržanie viac ako 30 minút. Zábery zo živej kamery a semafor môžu návštevníci sledovať každý deň od 7.00 do 17.00 h aj online na webe Správy NP Slovenský raj.

Turistický semafor fungoval v minulosti na všetky obľúbené slovenské destinácie cez jednoduchú webstránku https://www.turistickysemafor.sk/ . Na stránke sa zvykla ukázať veľká mapa Slovenska s vyznačenými 230 turistickými lokalitami.

O návštevnosti informovala tiež farba danej lokality. Semafor však zvykol byť aktualizovaný iba raz denne a to o desiatej ráno. Nevedelo sa ani to, či zamestnanci štátnej ochrany prírody, ktorí web prevádzkovali skutočne lokality kontrolujú, alebo sa dáta ťahajú z ich osobnej skúsenosti. Údaje mali byť len informatívne.

O to väčší šok prišiel, že web dnes už nefunguje. Štátna ochrana prírody nám prezradila, že web fungoval iba jedinú sezónu a v súčasnosti je už dva roky mimo prevádzky. S otázkami nás poslali na ministerstvo životného prostredia.

Čo sa s webom stalo? Čítajte ďalej!