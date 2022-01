Gastro prevádzky včera otvorili, no niektoré rovno aj zdvihli ceny. Urobila tak aj obľúbená reštaurácia v Trnave Trnavský dvor. Doteraz ponúkala v meste najlacnejšie menu, vyšlo na 4,50. „Je nám to ľúto, no z dôvodu zdražovania potravín sa od 10. januára cena menu mení na 5 eur,“ uviedol podnik.

Výrazne lacnejšie menu za 3,90 € ponúka Svätá Barborka v historickej Banskej Štiavnici. Majiteľ podniku Peter Ernek je rád, že konečne mohli po dlhšom čase privítať prvých návštevníkov aj v interiéri. Tých sme tam v pondelok na obed stretli hneď niekoľko, niektorí z nich si vychutnávali pizzu, iní zas obedové menu, ktorého cena je tu v rámci mesta najnižšia. Aby sa Ernek vyhol zdražovaniu, obsluhu rovno zrušil.

„Menu ponúkame v rámci pultového predaja, kde si ľudia vyberú, čiže my neobsluhujeme. Obsluhu sme zrušili, dnes je totiž problém s čašníkmi. Aj preto je u nás menu lacnejšie,“ vysvetlil Ernek. Ceny zatiaľ zvyšovať neplánujú. „Počas toho, ako sme mali zatvorené, sme robili rozvoz. Náklady sme mali rovnaké, museli sme zaplatiť kuchárov a výdaj bol len polovičný. Bolo to naozaj náročné,“ doplnil majiteľ. Dúfa, že konečne sa podnikatelia v tomto sektore budú môcť nadýchnuť.

