Do budovania prvého prototypu motocyklu sa Roland Száza a Rastislav Krcha zo záchrannej zdravotnej služby ZaMED pustili ešte v roku 2019.

„Inšpirovali sme sa u susedov, ktorým sa motocykel osvedčil a mal vynikajúce výsledky,“hovorí Rastislav. Podľa jeho slov mal v Maďarsku záchranný motocykel pri kritických výjazdoch a vážnych nehodách o 28 percent lepšiu úspešnosť v porovnaní s klasickou záchrannou službou.

Záchranári získajú až 5 ninút

„Slovinci za rok 2019 zase vykazujú až 58-percentnú úspešnosti prežitia pacientov zachraňovaných motocyklom,“ vysvetľuje záchranár.

Zaviesť do služby motorku mali v pláne už pred dvoma rokmi, no až teraz sa im ho podarilo zrealizovať. „Motocykel testujeme už od augusta tohto roku a to priamo v ostrých výjazdoch,“pokračuje Rastislav. Podľa jeho slov má najazdených už sedemtisíc kilometrov. „Motocykel sme vybavili tzv. čiernou skrinkou, ktorá je vlastne zariadenie, zbierajúce dáta o dojazdoch v porovnaní so sanitkou. Už teraz môžeme tvrdiť, že motocykel nám vytvára pri výjazde oproti sanitke časový benefit dvoch až piatich minút,“ dodal.

Stačí jeden človek

Motorku obsluhuje len jeden človek, jazdec, ktorý je zároveň zdravotníckym záchranárom. „V motocykli sa nachádza záchranárska taška vybavená defibrilátorom, EKG prístrojom, kyslíkovou fľašou a špeciálnym vybavením na zastavenie silného krvácania,“ vysvetlil nám Rastislav.

Ak by ste si však mysleli, že vás motorka zachráni a odvezie aj do nemocnice, ste na omyle! „Motocykel nenahrádza funkciu záchranky, iba je v systéme doplnený navyše, čiže dorazí na adresu prvý. Záchranár stabilizuje stav pacienta, v prípade zastavenia krvného obehu mu urobí okamžitú analýzu srdcového rytmu a včas mu podá výboj, aby bola resuscitácia začatá čo najskôr,“ uzavrel Rastislav.