Zuzana Aufrichtová sa neangažuje v politike iba ako starostka. Rok po tom, čo nastúpila do úradu sa stala tiež členkou Mestskej rady hlavného mesta a poslankyňou Mestského zastupiteľstva hlavného mesta.

Na Komenského námestí v súčasnosti prebiehajú stavebné práce, ktoré majú trvať do konca leta. Námestie sa má premeniť na park tak, ako tomu bolo už v minulosti.

Aufrichtová prišla premenu osobne skontrolovať, no svojich fanúšikov na sociálnej sieti zaujala aj niečím iným. Do terénu nezvolila práve najlepšiu obuv. Aj keď je jasné, že na stavbe skutočne nepracovala, jej dokonalý outfit s lodičkami vedľa stavbára so zbíjačkou pôsobí vtipne.

