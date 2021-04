Eva (24) z Banskej Bystrice študovala v Škótsku päť rokov. Veľká noc v Británii je podľa nej jedno veľké dobrodružstvo. „Briti na rozdiel od nás vajíčka nerozdávajú po šibačke alebo kúpačke. Poschovávajú ich na záhrade, kde ich potom hľadajú deti. Táto aktivita však baví aj dospelých, vrátane mňa,“ usmieva sa.

Easter egg scavenger hunt alebo lov kraslíc jej pripomína hľadanie pokladu. „Na každom stanovišti je nápoveda ako sa dosať ku kraslici. Ak chcete vyhrať, musíte byť rýchli, ale aj rozmýšľať,“ opisuje.

Aj takto vyzerá Easter egg scavenger hunt. Primárne je určený pre deti, ale... Zdroj: Maryland Gov Pics

Okrem klasických aktivít majú Briti aj typické veľkonočné pochúťky. Jednou z nich je horúca korenená žemľa, ktorá je zvyčajne vyrobená z ovocia a označená krížikom na vrchnej strane. Tradične sa konzumuje na Veľký piatok alebo Veľkonočnú nedeľu a volá sa Hot cross bun. Na Veľkú noc si zvyknú pochutnať aj na vajíčku z britskej čokolády Cadbury.

Podobne ako Briti, aj Islanďania majú záľubu v hľadaní čokoládových vajec, ale nie po záhrade. „V tom období je na Islande totiž niekoľko centimetrov snehu. Vajíčka sú teda ukryté priamo v dome,“ vysvetľuje Michaela (28) z Piešťan, ktorá na Islande pracovala šesť rokov. „Paska egg je veľké duté vajce, naplnené rôznymi druhmi gumených cukríkov a mini čokolád,“ Michaela približuje, čo vlastne Islanďania vo svojich domoch ukrývajú.

Paska egg je čokoládové vajce naplnené rôznymi dobrotami. Typické je pre Island Zdroj: Iceland Monitor

„Keďže Islanďania milujú pivo, každá značka má aj veľkonočnú príchuť. Človek si tak počas Veľkej noci môže v baroch a reštauráciách vychutnať špeciálnu edíciu toho, ktoré má rád,“ dopĺňa rodáčka z Piešťan.

V Rusku sa Veľká noc oslavuje skromnejšie ako kedysi. Tvrdí to Milena z Lučenca, ktorá tam štyri roky študovala. „Za najväčší sviatok Rusi považujú Nový rok. Pravoslávne Vianoce a Veľká noc sú pre nich len menšie sviatky, ktoré oslavujú najmä tí, ktorí sú viac kresťansky založení,“ vysvetľuje.

„Pre mňa Veľká noc v Rusku vždy znamenala, že som v obchodoch našla moju obľúbenú pochutinu Kulič. Je to veľkonočný koláč, ktorý chutí podobne ako naša vianočka alebo bábovka. Vo vnútri môžete nájsť sušené hrozienka, ovocie a na vrchu môže byť posypaný práškovým cukrom alebo poliaty cukrovou polevou,“ približuje.

Ruský Kulič je veľkonočný koláč, ktorý chutí podobne ako naša vianočka alebo bábovka. Vo vnútri môžete nájsť sušené hrozienka, ovocie a na vrchu môže byť posypaný práškovým cukrom alebo poliaty cukrovou polevou. Zdroj: Tatiana Gerus

Veriaci podľa Mileny (24) tesne pred Veľkou nocou prichádzajú do kostola a dávajú si posvätiť Kulič, vajíčka a iné dobroty. „Bežné je, že ľudia v tieto dni volajú blízkym, navštevujú ich a trávia čas s rodinou,“ dopĺňa.

Všetky tri Slovenky síce roky zažívali úplne iné sviatky, no na jednom sa zhodli. Keď svojim cudzokrajným kamarátom prezentovali, ako slávime veľkú noc my, mnohí z nich sa zhrozili. „Hovorila som to viackrát medzi rôznymi ľuďmi a väčšinou si mysleli, že si z nich robím srandu,“ povedala Eva. „Začudovane sa na mňa pozerali, keď som povedala, že nás chlapci bijú. Musela som im vysvetľovať, že to nie je reálna bitka,“ doplnila Milena.

Michaela si na Islande dokonca veľkonočnú oblievačku zažila. „Keď som od môjho priateľa chcela, aby ma vyšibal, absolútne nechápal, že aké máme kruté zvyky. Nakoniec na mňa aspoň vylial vedro studenej vody,“ usmiala sa.