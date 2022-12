Aké vitamíny teraz potrebujeme a ako ich najlepšie získame, na to sa pýtame všeobecného lekára Jána Kleskeňa.

„Najzdravšie je, keď tú správnu kombináciu vitamínov a stopových prvkov, ktoré posilnia váš obranný systém, dokážete prijať v strave. Skúste tomu prispôsobiť svoj jedálniček a nebudete musieť veľa investovať do výživových doplnkov,“ hovorí Kleskeň s tým, že niektoré vitamíny predsa len musíme v zime brať v koncentrovanej forme. Týka sa to najmä vitamínu D3.

Toto telo potrebuje

Čo teda naše telo naozaj potrebuje a kde sa tieto látky nachádzajú?

„Rád by som upriamil pozornosť aj na čiernu reďkovku. Podporuje obranyschopnosť organizmu. Obsahuje aj menej známy vitam´´in PP, ktorý pozitívne ovplyvňuje celkový metabolizmus. Podporuje trávenie,“ zdôrazňuje lekár s tým, že táto zelenina má priaznivé účinky na pečeň a pomáha vylučovať škodlivé látky z tela.



„Môže sa používať pri zápale horných ciest dýchacích, pri liečbe kašľa a proti zahlieneniu. Uvoľňuje stres a pomáha pacientom , ktorí trpia nespavosťou,“ dodáva Kleskeň.



Čierna reďkovka obsahuje vitamíny B1,B2 a E a mineraly ako je síra a horčík. Horčík pomáha predchádzať kŕčom, síra pomáha spaľovať bielkoviny.

Kde sú dôležité vitamíny?

Vitamín A získate hlavne z mrkvy a špenátu.

Vitamín D sa nachádza v lososovi, syroch aj vajciach.

Vitamín C je v citrusových plodoch, brokolici, hruškách nashi.

Vitamíny B6, B12 a kyselina listová, ktoré pomáhajú imunitnému systému spoznať choroboplodné zárodky, sa nachádzajú v celozrnnom pečive, mäse, a syroch.

Dobrými zdrojmi zinku, železa, medi a selénu sú orechy, morské plody a šošovica.

Slovácuí sú chorí opakovane. Prečo?

„Blahodárne účinky zeleniny a ovocia poznáme všetci. Problém je ale niekde inde. Pracoval som v Afrike, na Malte , v Anglicku a v Kanade. Vo všetkých týchto krajinách majú ľudia v košíkoch v potravinách oveľa viac zeleniny a ovocia ako na Slovensku, pretože tieto produkty sú pre našinca drahé. Dôsledky vidíme práve teraz v ambulanciách: Extrémne veľká chorobnosť Slovákov,“ hovorí lekár smutne.

Podľa doktora Kleskeňa sú teraz často ľudia chorí opakovane, čo kedysi nebolo. Chápe však, že z terajších nízkych slovenských platov si kvalitnú stravu väčšina obyvateľov dovoliť nemôže.

„Tam kde je chudoba je aj väčšia chorobnosť,“ uzatvára lekár a odkazuje politikom, že v nesolventnej spoločnosti je aj väčšia podráždenosť ľudí a to nikdy nič dobré neprinieslo.