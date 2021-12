Nabúraný účet rozhodne nikoho nepoteší. O to viac, ak ide o verejne známu osobu.

Ministra obrany Jaroslava Naďa zaskočila pred pár dňami nepríjemná udalosť.

Medzi svojou mailovou poštou našiel oznámenie, že sa mu niekto pokúsil nabúrať do účtu. "Prosím, ak dostanete odo mňa zvláštny mail z Gmailu, neotvárajte to," upozorňuje Jaroslav Naď. Mohlo by totižto ísť o podvodné správy, ktoré vám ukradnú údaje či škodlivý malware, ktorý vám v počítači narobí rozsiahlu šarapatu.

Na sociálnej sieti zverejnil príspevok, ktorý ukazuje, aká správa vám od neho môže prísť. Jej obsah je však v ruštine a nie je dobre čitateľný, takže nie je úplne jasné o aký typ škodlivého súboru môže ísť.

Minister z útoku hekerov viní Rusko. "Priatelia z Moskvy robia, čo vedia, neuľahčujme im to prosím," dodal na záver. Niet sa čomu čudovať, známa emailová služba totižto zaznamenala pokus o prihlásenie sa priamo z Moskvy. Ďalšie detaily zatiaľ nie sú známe.

