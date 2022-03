Ľudia si pre prípad núdze prerábajú pivnice na úkryty, pripravujú potravinové zásoby a niektorí si už dokonca aj kúpili aj staré vojenské bunkre. Mimoriadny dopyt po balíčkoch prežitia hlásia army shopy či obchody so špecializovaným vybavením.

„Radi by sme vás upozornili na zvýšený záujem o tento produkt, ako aj o ďalšie v kategórii Emergency/Survival,“ svieti veľkým písmom na jednom z internetových obchodov pri tzv. núdzovom balíku. V ponuke majú 7-dňový, mesačný a dokonca aj ročný. Ide o presne určené množstvo potravín, ktoré by malo v prípade núdze postačovať človeku na prežitie.

„Počas mimoriadnych situácií a potravinovej krízy je jednou z najdôležitejších vecí zabezpečiť dostatok jedla a vody. Preto sa odporúča vytvoriť si primerané zásoby potravín. Ponúkame komplexné balíčky núdzových potravín, ktoré v nepriaznivých situáciách poskytnú človeku optimálnu výživu,” píše sa na stránke firmy.

„Celá Európa zháňa tento sortiment a konkrétne náš výrobca kapacitne nestíha. Nikto totiž nerátal s takým objemom, o aký je teraz záujem,” hovorí majiteľ Vladimír Antalík s tým, že dodacie lehoty na balík sú aktuálne aj niekoľko mesiacov. Odporúča si tak potraviny kúpiť jednotlivo.

Taký záujem, aký je o tento sortiment v týchto dňoch, však ešte sám nezažil. „Tento tovar predávam dlhé roky a pamätám si všetky obdobia, kedy to malo výkyvy. Prvý smerom hore bolo, keď mal nastať koniec sveta v roku 2012. Samozrejme, aj počas pandémie, no to, čo sa udialo v priebehu posledného týždňa alebo dvoch, je maximum - objem je väčší ako za dva roky veľkého záujmu počas pandémie,” vysvetlil.

Aj v army shope v košickom nákupnom centre majú momentálne len dva druhy balíčkov na prežitie. Tie sú však vhodné skôr na festivaly alebo na dlhší pobyt v prírode. Balíčky známe v minulosti ako KD-ečká (konzervové dávky), dnes označované ako PODAP (pohotovostná dávka potravín), ktoré majú bežne v predaji, sú aktuálne vypredané. „Ľudia teraz riešia aj prostriedky a pomôcky ochranného a zdravotníckeho typu, napr. bežný zdravotnícky materiál na poskytnutie prvej pomoci, ale aj nepriestrelné vesty. Predtým ich brali skôr športoví strelci. Napriek tomu, že je to dosť drahá položka, aj okolo 400 eur, teraz to u nás kupujú aj bežní ľudia,“ zdôraznil predajca Dominik (22).

Balíčky by ste už rovnako márne hľadali aj v Bratislave, army shopy a obchody s outdorovými potrebami tiež hlásia prázdne sklady. Erik (43) z obchodu v bratislavskej mestskej časti Lamač potvrdil, že predpripravené núdzové balíčky majú aj oni vypredané. „V ideálnom prípade je lepšie si vytvoriť svoj vlastný, pretože len vy viete najlepšie, čo potrebujete," povedal.

