Do útulku chodí denne niekoľko žiadostí o umiestnenie vlastného zvieraťa do útulku. „Poskytujeme azyl tým, ktoré sú v skutočnom ohrození života. Praskáme však vo švíkoch a na takéto ‚predvianočné upratovanie‘ domácich miláčikov už nemáme kapacity,“ hovorí predsedníčka Slobody zvierat Pavla Dugovičová.

Jej slová potvrdzuje aj Kristína Devínska, ktorá sa angažuje v Slobode zvierat už 15 rokov. „Tento rok sa ľudia začali zbavovať svojich psíkov už pred Vianocami. Často sú to navyše bytové psy, zvyknuté žiť v peleštekoch. V priebehu jedného dňa prídu o majiteľov a utrpia aj šok zo straty tepelného komfortu,“ vysvetľuje Kristína s tým, že v takejto situácii sú prvýkrát. „Podľa mňa je to krízou. Ľudia nemajú dostatok financií a musia sa niečoho zbaviť,“ dodáva.

Zima je pritom pre zvieratá v útulku veľmi náročná. „Najhoršie sú na tom krátkosrsté plemená a seniori. Strata majiteľa a teplého pelechu dáva ich zdraviu poriadne zabrať,“ pokračuje Kristína.

Trend zbavovania sa zvieratka ako nevhodného vianočného darčeka je podľa Slobody zvierat na ústupe. „Tento fenomén už až tak nepociťujeme. Zvieratká nám pribúdajú celý rok, psík, ani nič iné, však nemá byť darček ani prekvapenie, ale člen rodiny,” vraví Kristína.

Každé zvieratko, ktoré do útulku prijmú, najskôr ide do dvojtýždňovej karantény a preveruje sa, či nie je očipované. „Sledujeme, či sa neprejaví niečo, čo by mohlo odovzdať ďalším zvieratkám,“ vysvetľujú v útulku. Po karanténe nasledujú veterinárna prehliadka, očkovanie a kastrácia.

„Všetky zvieratká, čo prešli naším útulkom, sú kastrované. Keď ich dávame do rúk v čase, keď sú napríklad ešte mladé (nedajú sa zatiaľ kastrovať), tak človek, čo si ich berie, sa zaväzuje k tomu, že sa so zvieratkom vráti na kastráciu. Je to naša filozofia," dodáva Kristína.

Na zvieratká dohliada stála veterinárna služba. Inak by sa to vraj podľa Kristíny ani nedalo. Pomáhajú im aj rôzne dary. Počas zimného obdobia pre psíky často varia, jedlo na prípravu im občas venujú. Adopcií je pritom v zime veľmi málo.

