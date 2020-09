Pandémia výrazne zasiahne aj do života vysokoškolákov. Najväčšie slovenské univerzity, Univerzita Komenského a Slovenská technická univerzita, prechádzajú na dištančnú formu štúdia. Zároveň obaja rektori dvoch najväčších slovenských univerzít vyzvali študentov na dobrovoľný odchod z internátov.

Rektori o najnovšej situácii informovali na pondelňajšej tlačovke. Rektor UK Marek Števček poznamenal, že na týchto opatreniach sa pracuje už dlhšie, pričom sa sleduje aj vývoj epidemiologickej situácie.

Už od štvrtka sú dva najväčie bratislavské internáty, teda Družba a Mlyny, v červenej fáze a dodržiavajú prísne opatrenia. Teraz posielajú študentov domov.

„Zvolali sme krízové štáby oboch univerzít. Snažíme sa svoje kroky koordinovať spoločne ako dve spriatelené univerzity. Spája nás, okrem iného, aj spoločný priestor ubytovania študentov v Mlynskej doline," vysvetlil Števček.

Z prezenčnej výučby prejdú obe univerzity na dištančnú alebo online výučbu postupne počas tohto týždňa, pričom sa naplno rozbehne od pondelka 5. októbra. Števček poznamenal, že o realizácii odbornej praxe študentov bude rozhodovať dekan fakulty.

„V prípade študentov končiacich ročníkov druhého stupňa štúdia alebo spojeného prvého a druhého stupňa štúdia môže dekan fakulty študentom povoliť individuálnu prácu v laboratóriu, kde môžu byť maximálne dve osoby naraz," priblížil rektor UK. Opatrenia budú platiť zatiaľ do odvolania.

Odchod z internátov je dobrovoľný

Odchod z internátov je zatiaľ pre študentov dobrovoľný. „V súčasnosti je to najrozumnejší krok," skonštatoval Števček. Ubytovacie zariadenia sa nateraz nebudú zatvárať plošne. Rektor UK označil internáty za "obrovský zdroj možnej nákazy". Študenti si budú môcť izby ponechať a vrátiť sa do nich, ak sa situácia zlepší. Najneskôr do 5. októbra budú môcť študenti uzatvoriť dodatok k ubytovacej zmluve, v rámci ktorej sa študent nebude musieť odubytovať a za určitý poplatok si izbu ponechať.

„Momentálne potrebujeme urobiť všetky kroky na to, aby sme toto ohnisko potenciálnej nákazy dokázali eliminovať,"povedal Števček. Podľa rektora STU Miroslava Fikara doktorandi budú fungovať ako zamestnanci univerzity. Chce, aby naďalej robili výskum a pracovali. UK uviedla, že nepočíta s tým, že sa prezenčná výučba do konca zimného semestra obnoví. Zahraničným študentom, ktorí sú na UK iba na zimný semester, preto odporúča ukončiť pobyt na internáte a v štúdiu ďalej pokračovať online z domu.

Viac ako 90 pozitívnych

Na UK je momentálne podľa Števčeka pozitívne testovaných zhruba 90 osôb, pričom ide zväčša o študentov. „Väčšina z nich nie je na internátoch. Na Mlynoch máme pozitívnych šiestich, na Družbe sú dvaja," povedal Števček s tým, že na internátoch sú vytvorené izolačné izby. Fikar dodal, že na STU sú nakazení ľudia len v jednotkách, konkrétne číslo neuviedol.

Ako je to s platením za internát?

Podľa rozhodnutia rektora študentom, ktorí sa rozhodnú opustiť ubytovacie zariadenie sa poskytuje zľava v plnej výške ceny za ubytovanie za mesiace november adecember 2020, a to v súlade s čl. 3 ods. 9 vnútorného predpisu č. 9/2017 Smernica rektora UK, ktorou sa určujú pravidlá pre stanovenie cien za ubytovanie v ubytovacích zariadeniach UK.

Vprípade pretrvávajúcej nepriaznivej epidemiologickej situácie sa poskytne zľava vždy za druhý a tretí mesiac kalendárneho štvrťroka, v ktorom študent neužíval pridelené ubytovanie. Pre poskytnutie zľavy je však potrebné, aby študent najneskôr do 5. októbra 2020 uzatvoril s UK dodatok kzmluve o ubytovaní, odovzdal kľúče od svojej izby a ubytovací preukaz.

„Ja na internáte už nie som, lebo od začiatku školského roka máme na katedre psychológie vyučovanie dištančne a tým pádom som doma,“povedala nám študentka psychológie Bia (20), ktorá býva na Mlynoch. „Internát si ale platím, aby som neprišla o miesto ak sa niečo zmení v letnom semestri, a to v plnej sume napriek tomu, že ho nevyužívam,“ podotkla s tým, že je nelogické, keď majú teraz študenti opustiť internáty kvôli bezpečnosti, avšak tí, ktorí majú vyúčbu dištančne teraz musia cestovať cez celé Slovensko naspäť do Bratislavy, aby odovzdali kľúče od internátov a až potom im bude umožnená zľava z ubytovania!

Príkaz rektora UK nájdete TU