Škola, kam chodia Matovičove dcéry: TAKTO to tam vyzerá pred otvorením!

Ktoré školy otvoria už v pondelok? Premiér Igor Matovič (OľaNO) oznámil, že na Slovensku sa v pondelok možno otvoria niektoré školy s tým, že pilotné testovanie žiakov na ochorenie COVID–19 preberá do vlastných rúk. Tvrdí, že už nechce počúvať výhovorky zo strany ministerstva školstva, keďže vidí ochotu niektorých riaditeľov škôl, starostov i primátorov zapojiť sa do testovania. Jedna zo škôl mala byť aj v Trnave – tá, do ktorej chodia premiérove dcéry... Boli sme sa pozrieť, čo sa tam deje.