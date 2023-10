Smutnú novinu zverejnil hudobníkov syn Lukáš na sociálnej sieti. "Ďábel je už v nebi. V muzikantskom nebi. Táto tvoja poetická prezývka vznikla ešte keď si bol zrejme pubertiak, vďaka tvojmu nadaniu z chémie používanej v praxi. Na prvý pohľad tichý človek, ale s výnimočným inteligentným zmyslom pre humor. Bol si pre rodinu všetkým, nielen manžel, otec, dedko, ale aj motivátor, vizionár, učiteľ, skromný a pokorný šéf firmy, ktorá oslavuje tento rok 30 rokov od založenia," vyjadril sa Lukáš.

Po svojom otcovi bol Vladimír najprv fotografom, neskôr si sa stal kameramanom, medzitým gitaristom v slávnej kapele Zenit. Po chemickej škole pracoval v horalkárni, niklovke, v pivovare, ale aj ako poštár, páleničiar, či krajčír. "Doma si bol nenahraditeľný, či už záhradník, šikovný kutil, ktorý čo chytil začalo fungovať, ale aj psychológ, ktorý poznal odpoveď na každú otázku. Tvojím hnacím motorom bola práca, dokázal si aj nemožné a to do posledných chvíľ života. Stihol so toho viac ako niekto za 3 životy," pokračuje Lukáš.

Zákerná choroba otca Vladimíra vôbec neprekvapila a hrdinsky jej odolával dlhé roky. "Bohužiaľ aj taká silná osobnosť telom aj duchom si potrebujete oddýchnuť a vydať sa na ďalšiu cestu, ale už na druhom svete. Dnes tvoj tlkot srdca síce zastal, ale Legendy, tie žijú večne. Česť tvojej pamiatke tatko Vladko. Ďakujeme za všetko," odkázal do neba. Posledná rozlúčka sa uskutoční v piatok o 14.00 na cintoríne v Seredi.

