Ľudia sa s Terezkou lúčili v kostole svätého Michala archanjela, kam prišla najbližšia rodina, súrodenci a množstvo spolužiakov. Tí jej niesli v rukách kvety, ale aj srdiečka. Stratu kamarátky brali veľmi ťažko.

"Nikdy by som neverila, že by sa jej takéto niečo mohlo stať. Neverím tomu, že od nás odišla takto skoro a takýmto spôsobom," povedala s plačom kamarátka.

"S bolesťou v srdci sme prijali správu o tragickej smrti našej Terezky. Celé Slovensko sledovalo jej príbeh vďaka médiám. Mali sme nádej. Verili sme, že sa to skončí šťastne, ale najhoršie obavy sa naplnili. Otriaslo to nami všetkými a jediné, čo teraz môžeme robiť je modliť sa za našu Terezku," povedal kňaz, ktorý krásne mladé dievča poznal už od detstva. Od malička ju podľa vlastných slov vídal s mamou v Chráme svätého Michala archanjela v Urminciach, kde sa s Terezkou navždy lúčili.

Ten povedal, že v roku 2014 v kostole v Urminciach mala Terezka sväté prijímanie a v roku 2019 tam birmovala. "Chodievala na omše s mamou, tu sme sa spolu modlievali a dnes sme tu bohužiaľ preto, aby sme jej odovzdali svoj posledný pozdrav, nakoľko nebolo možné sa s ňou rozlúčiť, stretnúť a povedať jej, čo máme v srdci," dodal so smútkom v hlave kňaz.

Ten vraj nikdy nezabudne na Terezkin úsmev. "Ja si ju budem navždy pamätať ako dievčatko. Stále ju vidím pri mame veselú, usmievavú. Vždy mala odzbrojujúci úsmev. Takto si ju pamätajme, ako dievča, ktoré keď sa usmialo, prinieslo radosť a pokoj," povedal farár.

Urminský farár mal silný odkaz aj pre všetkých mladých ľudí, ktorí sa prišli s Terezkou rozlúčiť. "Využívame internet, mobily, moderné technológie, odstránili sme vďaka nim vzdialenosti medzi ľuďmi, ale mladý človek potrebuje aj blízkosť. Treba odložiť mobily, pozrieť sa mu do očí, pohladiť tu a teraz. Nezabudnime na to. Terezka rozdávala úsmev, slová, ktoré nás povzbudili a priniesli radosť a to je odkaz aj pre nás. Aby sme vedeli prejaviť lásku a blízkosť jeden druhému, aby nebol nikto sám a keby sa náhodou stalo, že si budeme myslieť, že svet na nás zabudol, že ľudia pre nás nemajú vľúdne slovo, nezabudnime, že Boh sa na nás vždy usmieva," uzavrel farár.

Terezka Macalíková (18) bola nezvestná niekoľko dní od 28. januára, keď odišla z bytu svojho priateľa v hlavnom meste. Jej telo napokon vyplavil Dunaj. Podľa priateľa odišla po hádke, pričom s ním polhodinu nekomunikovala a potom mu napísala správu, že je na Starom moste. "Ja som tam šiel a našiel som tam jej bundu a telefón, ona tam však už nebola," tvrdil Terezin priateľ. Terezkino telo našli 1. februára vo vodnom toku Dunaja v blízkosti Lužného mosta.

