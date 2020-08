Čo vy vyhodíte, ona premení na poklad! Bratislavčanka Martina Mareková Kuipers vyrába recyklovanú módu z vecí, ktoré už mierili do koša, a učí to robiť aj malé deti. Dnes má vlastnú značku a organizuje aj letnú školu šitia.

Nápad robiť pekné a módne veci zo starých, nepotrebných či odhodených skrsol v jej hlave v roku 2011 po tom, ako sa presťahovala za manželom z Veľkej Británie do Holandska. "Bola som nezamestnaná, tak som si začala vo voľnom čase prerábať oblečenie, ktorého som mala pomerne veľa," spomína Martina.

Potom jej však napadlo, prečo by ho vlastne nemohla skúsiť aj predávať a z malých vecí postupne začala vyrábať väčšie kúsky. "Mala som aj šťastie, že ľudia o tieto recyklované kúsky naozaj prejavili záujem. Potom bol už len len malý krok k vlastnej značke," prezradila dizajnérka, ktorá si po čase v krajine tulipánov otvorila vlastný obchodík.

Názov značky, ktorý vybrala pre svoju módu, je spojením jej mena Martina a mena jej manžela Barta. Inšpiráciu podľa vlastných slov hľadá najmä v látkach a materiáloch, aj keď najnovšie sa nechala inšpirovať svojím dočasným domovom - karavanom. "V blízkej budúcnosti by som chcela spraviť karavanovú kolekciu, respektíve doplnky do domácnosti - ako vankúše a deky na štýl Kalifornie, ktorý sa dá vidieť napríklad v americkom Los Angeles," vysvetľuje Martina.

Medzi jej najobľúbenejšie materiály patrí denim, čiže rifľovina, alebo vintage, staré materiály zo 60. či 70. rokov. Z farieb zase preferuje teplé, zemité farby ako hnedú, horčicovo žltú, či farby džínsoviny, respektíve odtiene modrej.

Svoju vášeň k práci, aj to, čo sa za svoj život naučila, si však nechce nechať len pre seba, ale rada by to odovzdala aj iným. Posledné tri roky preto organizuje letné tábory, takzvanú Školu etickej módy pre deti.

"Bola to však náhoda, najprv som si chcela len vyskúšať, aké je to pracovať s deťmi. Pamätám si, že na prvom tábore bolo iba päť drobcov, ktoré to však chytilo, takže na druhý sa ich nahlásilo oveľa viac," smeje sa Martina a dodáva: "Keď vidím, ako to tie deti baví, je to pre mňa veľká odmena!"