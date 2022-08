Letné záhrady sú plné nástrah v podobe rastlín, ktoré síce vyzerajú pekne a zaujímavo, no ak ich necháme nekontrolovateľne rásť, môžu spôsobiť hotovú pohromu. Odborníčka Žaneta Pauková zo Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre odporúča, aby sme si poriadne preverili pôvod rastliny, ktorú si chceme doma vysadiť.

Záhradkári môžu objaviť vo svojich záhradách rôzne druhy inváznych rastlín, závisí to najmä od toho, na akej lokalite je záhrada situovaná a aké nástrahy v podobe inváznych rastlín číhajú v jej bezprostrednom, ale aj vo vzdialenejšom okolí.

"Hrozbou sú vyskytujúce sa opustené plochy alebo skládky odpadov už obsadené inváznymi rastlinami," prezradila nám doc. Ing. Žaneta Pauková, PhD. z Ústavu environmentálneho manažmentu Fakulty európskych štúdií a regionálneho rozvoja SPU v Nitre.

"Stačí, ak sa malý úlomok stonky inváznej rastliny pohánkovec dostane na vhodné miesto v záhrade, zakorení a vytvorí nový porast. Keď sa invázne druhy objavia v záhrade začnú sa nekontrolovateľne šíriť, obsadzujú voľné plochy a vytláčajú domáce rastlinstvo. Invázne rastliny sú pohromou pre pôvodné druhy. Pred výberom nových druhov rastlín odporúčam záhradkárom urobiť si prieskum a do výberu zapojiť aj kritérium pôvodu rastliny a možného „invázneho potenciálu“, nielen nároky na pestovanie či estetiku."

Podľa docentky Žanety Paukovej je dôležité, aby sme sa určite zbavili všetkých inváznych rastlín, ktoré sú uvedené tzv. „zozname inváznych druhov vzbudzujúcich obavy SR“ (Nariadenie vlády č. 449/2019 Z. z.).

"Patria sem nebezpečné druhy ako beztvarec krovitý, ambrózia palinolistá, pohánkovce, kustovnica cudzia, javorovec jaseňolistý a zlatobyle. Každá z nich je svojím vzhľadom zaujímavá. V prípade úmyselného porušenia zákazu pestovania týchto rastlín hrozia vysoké pokuty (od 100-5 000 eur, pre podnikateľov a organizácie od 500-75 000 eur)," dozvedeli sme sa.

Niektoré z nich sú doslova nebezpečné a môžu spôsobiť zdravotné problémy. "Z hľadiska vplyvu na ľudské zdravie, spôsobujúce peľové alergie sú asi najproblematickejšie ambrózia palinolistá, ktorá má veľký potenciál ďalej sa šíriť najmä z juhu Slovenska a žltokvitnúce zlatobyle, konkrétne zlatobyľ kanadská a zlatobyľ obrovská. Ďalším kandidátom je boľševník obrovský spôsobujúci fotosenzitívnu reakciu a popáleniny," povedala nám docentka Pauková.

Z voľnej prírody by sme si domov nemali nosiť ani rôzne bambusy a spozornieť by sme mali aj pri populárnej vistérii či paviniči. Tie sa totiž rýchlo šíria, hoci status invázne im zákonom pridelený nebol.

"Neodporúča sa ich vysádzať blízko domu, pretože ich korene sa môžu dostať aj do základov a môžu ohrozovať ostatné druhy vysadené na pozemku. Ktoré rastliny neodporúčam pestovať v záhrade? To je výborná otázka, ale neviem, či na ňu existuje jednoznačná odpoveď. Neodporúčam pestovať v záhrade druhy alebo krížence, u ktorých bolo pozorované expanzívne šírenie sa napr. podslnečník Theofrastov, voškovník polabský, hviezdnik ročný, severoamerické astry," dozvedeli sme sa od doc. Žanety Paukovej.

Odborný tip: Toto na záhrade nepestujte! "Bývam v krásnom meste Hlohovec a už počas štúdia na strednej škole som si všimla, že sa na určitých lokalitách šíria cudzie rastliny, čo ma zaujímalo. Výskumu rozšírenia a odstraňovaniu týchto „agresívne“ sa šíriacich rastlín sa venujem na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre doteraz. Počas našich terénnych výskumov na SPU sme pozorovali na mnohých lokalitách a to nielen v rámci Nitrianskeho kraja, čo môže spôsobiť nekontrolovateľné šírenie inváznych rastlín," pokračuje doc. Žaneta Pauková. "Páči sa mi vysoko dekoratívna slnečnica hľuznatá tzv. topinambur, ktorý dokáže kolonizovať obrovské plochy a preniknúť aj do okolitých záhrad susedov. Vzhľadom na náročnú likvidáciu a vysokú životaschopnosť rastliny by som ju nechcela pestovať."

Sú krásne, ale nebezpečné! Ktoré rastliny na záhrade treba mať pod kontrolou? Pozrite si ich fotky v galérii