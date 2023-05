V bytovke na Hurbanovej ulici býva aktuálne 12 ľudí, väčšina je už v seniorskom veku. Budova bola v minulosti Centrom sociálnych služieb. V roku 2020 z nej však mesto spravilo byty druhej kategórie. Niektorí ľudia tu bývajú už viac ako dvadsať rokov a aj keď majú zmluvy na dobu určitú, začiatkom júla čakali, že im mesto predĺži nájomné zmluvy. Miesto toho im však prišla výzva, aby vyprázdnili byty a odišli.

Ľudia však nemajú kam ísť. Deti ich nechcú, alebo sa nemôžu o nich postarať a o tom, že by si z biednych penzií platili nájomné, môžu len snívať. "Ja som tu približne 2,5 roka. Prišli 5. mája 4 poslanci s listom z 27.4., že odtiaľto dostávame všetci výpoveď. Bez náhrady. Dôvod neuviedli. Vraveli, že si máme nájsť podnájom alebo domov dôchodcov. Keď som im povedala, že na to nemáme, vôbec ich to netrápilo," povedala obyvateľka domu Mária Zámečníková (62).

Podľa nej v dome bývajú aj imobilní ľudia. "Sú to všetko dôchodci, chodia o paličke, potrebujú pomoc, ale úrad to nezaujíma. Bez náhrady a na ulicu, máme odísť k 30.6. Postavili nás pred hotovú vec a dovidenia. Ja konkrétne nemám kam ísť." uzavrela M. Zámečníková. Jej sused Štefan Babik (75) vraví, že každý rok podpisovali nájomné zmluvy na rok s tým, s ústnym prísľubom od mesta, že zmluvy bude predlžovať. "A teraz, keď nám mali priniesť zmluvy o predĺžení nájmu, priviezli nám miesto toho výpovede," povedal. Ten tu býva už 23 rokov.

"Tu nemá nikto okrem dvoch ľudí dosť peňazí na to, aby si platil nájomné alebo domov dôchodcov. V Tepliciach je jeden domov pre dôchodcov, ale tam sa platí mesačne 750 eur, a my máme dôchodky tak 300, 400 eur. Takýto postup mesta je katastrofálny," hovorí Š. Babik. Ak sa bude musieť vysťahovať, chce sadnúť do auta, odviezť sa pred mestský úrad a čakať, čo mu povie primátorka. "Už tri dni nespím. Veď je to proti zdravému rozumu. Povedia mi, však máš synov - mám, ale sú vonku v zahraničí. Tí sa však musia starať o seba a svoje deti, nie o tatka," uzavrel Š. Babik.

Edita Feilerová (68) dostáva mesačný dôchodok vo výške 273 eur, pričom v nájomných bytoch sa platí od 140 do 180 eur. Z dôchodku si v žiadnom prípade nemôže dovoliť náhradné ubytovanie. "Túto výpoveď z nájmu som dostala na narodeniny, asi ako darček od mesta. Už tu bývam 5 rokov a nevidím v tom význam, prečo nás idú vyhodiť na ulicu? Bolo nám povedané, nech sa o nás postarajú rodiny a ak nie, aby sme si dali žiadosť do domova dôchodcov. Ale už teraz mi dcéra prispieva 150 eur, lebo by som ani tu nemohla platiť," hovorí E. Feilerová.

Martin Bagín (73) má penziu vo výške 350 eur. "Ja mám veľké zdravotné problémy a toto je strašné niečo. Keď som sa to dozvedel, zle mi prišlo. Ja mám dcéru, ale ona mi povedala, že ma nechce. Ja neviem, kam pôjdem," hovorí M. Bagín.

Vedenie mesta Trenčianske Teplice argumentuje tým, že v bytovom dome sa dlhšie bývať nedá, pretože je v zlom stave. "Nájomníci tohto zariadenia mali uzatvorené zmluvy na dobu určitú. Čiže vôbec sa nedá hovoriť o tom, že ich niekto vysťahováva bez toho, aby nemali o tomto stave v dostatočnom predstihu informácie. Mesto ich ústretovo upozornilo, že im zmluvy k 30.6. končia. Berieme to tak, že klienti mali dostatočný čas na to, aby si hľadali náhradné bývanie," povedal prednosta Mestského úradu Vladimír Vranka.

Mesto sa podľa neho zatiaľ nerozhodlo, čo sa bude s budovou diať po odsťahovaní nájomníkov. "Je fakt, že aj na základe posudku, ktorý si mesto dalo zhotoviť je budova v nevyhovujúcom stave, zateká do nej, sú tam plesne, elektroinštalácia je zlá, budova nie je bezbariérová, čiže tomuto účelu, na ktorý sa momentálne využíva, nevyhovuje," hovorí V. Vranka.

Ten dodáva, že o ľudí sa majú postarať ich príbuzní. "Podľa mojich informácií, všetci títo ľudia majú rodinných príslušníkov, majú deti, čiže predpokladám, že v rámci nejakých rodinných vzťahov sa majú na koho obrátiť. Mesto bude tiež spolupracovať a hľadať riešenia, nemáme záujem na tom, aby zostali na ulici," uzavrel V. Vranka.

Ľuďom sa snaží pomôcť bývalý mestský poslanec a kandidát na primátora Roman Krištof, ktorý sa obrátil aj na právnikov. "Mňa kontaktovali ľudia deň po tom, ako dostali výzvy. Tak som sa za nimi zastavil, vypočul som si ich a oslovil som nejakých právnikov. Ako som sa dozvedel dnes od právničky, status chránenej osoby stratili títo ľudia pred rokom, keď podpisovali dodatky od správcu tým, že predĺženie zmluvy bolo len na dobu určitú. Tam už sa zrejme vedelo predtým, už pred rokom, že k ďalšiemu predĺženiu nepríde, alebo že bude pre mesto jednoduchšie, takto ich dostať preč," myslí si R. Krištof.

Vraví, že už v čase, keď bol on poslancom sa vedelo, že s budovou sa bude musieť niečo robiť, že bude nutná rekonštrukcia. "Nie je to v poriadku, lebo bol dva a pol roka na to čas, aby sa to riešilo. Mohli vytvoriť pre tých ľudí dočasné ubytovanie, iné samosprávy to robia. Toto je absolútne zlý prístup. Ľudia by určite súhlasili aj s tým, že by bývali po dvoch, kým sa bude jedno poschodie rekonštruovať. To všetko sa dá vyriešiť. Ale to jednanie, že im štyria poslanci prinesú výzvy, doručenku?" hovorí R. Krištof s tým, že teraz reálne hrozí, že 12 seniorov skončí na ulici.