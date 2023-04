Keď počul silný náraz, nezaváhal ani sekundu. Kravy nechal tak, preskočil dvojmetrový plot a vrhol sa k autu v priekope, aby zachránil jeho posádku. To, čo videl, nezabudne do konca života. Svedok nehody Samuel Pecha prehovoril o tom, čo sa dialo po hororovej nehode, pri ktorej zahynuli traja ľudia.

Samuel Pecha pracuje na poľnohospodárskom družstve v Liptovskom Mikuláši. "Ja som krátko po tretej hodine išiel po kravy. Začul som silný náraz," hovorí Samuel. Statočný mladík (25) spravil to, k čomu by zrejme nemal každý silu sa odhodlať. Nezaváhal ani sekundu, preskočil dvojmetrový plot a utekal k autu, ktoré predtým, zrejme vo vysokej rýchlosti, vrazilo do stĺpa. Podľa jeho slov ležalo prevrátené v priekope.

"Nevedel som, čo mám robiť. V tom strese som nevedel ani číslo na záchranárov vytočiť. Boli tam telá. Jeden tam pri plote, pri záhrade dýchal, ale už ťažko. Chrčal. Jedna ležala na ceste. Bola mŕtva. Jedna bola v aute, vpredu, najprv som si myslel, že je tiež mŕtva, ale volal som záchranárku a ona ma navigovala, čo mám robiť. Ja som to dievča vytiahol, lebo bola zakliesnená a hlavu mala až dole, skoro pod sedačkou," hovorí Samuel. Štvrté dievča, ktoré bolo vzadu, si nevšimol. "Auto bolo otočené kolesami nahor a v priekope, nebolo ju vidno," hovorí.

Dievča z prednej sedačky sa mu podarilo vytiahnuť von krátko potom, ako sa z auta začalo dymiť. Najprv si myslel, že už nedýcha, bola v bezvedomí. "Ešte záchranárke som ohlásil, že je mŕtva, potom však začalo dymiť auto, tak som si myslel, že možno má ešte nejakú šancu a radšej som ju z auta vytiahol. Bola zakliesnená, čelo mala roztrhnuté, strašne krvácala. Vtedy sa prebrala, pýtala sa, čo sa stalo? Čo sa stalo? A padala, bola slabá. Začala opakovať dve mená - Erik a Kika. Iné meno nespomenula, tak som si myslel, že len traja boli v aute," povedal Samuel. Štvrté dievča, ktoré bolo vzadu, si napokon všimli až záchranári po príchode.

Ešte aj potom, ako prišli záchranári, Samuel pomáhal, kde sa dalo. "Záchranárka ma poprosila, či by som šiel pozrieť na dievča, čo leží na ceste, aby som jej skontroloval tep. Tak som šiel a bola tma. Zasvietil som si na telefóne. To dievča malo celú hlavu rozbitú... Na to nikdy nezabudnem. A ten chlap dýchal, chrchlal, dusil sa v krvi. Nadvihoval som mu hlavu. Potom som volal kolegovi, utekal mi pomôcť, držali sme mu hlavu. Potom prišli záchranári, oživovali ho, ale nič," hovorí statočný záchranca.

Samuel vraví, že cesta bola suchá. Pred samotným nárazom však nezaregistroval, že by auto išlo prirýchlo, nepočul však ani brzdenie. Vek mladých ľudí v aute odhaduje od 18 do 23 rokov. Krátko po nehode sa objavili špekulácie, že šlo o mladých ľudí, ktorí sa vracali z rozlúčky so slobodou. V aute sa podľa niektorých informácií mali nachádzať dvaja členovia jednej rodiny.

Tento úsek pritom miestni poznajú. Ulicou pri Poľnohospodárskom družstve si nejeden z nich, aj turisti, rád skráti cestu z Demänovskej doliny, obchádzajú tak centrum Liptovského Mikuláša a dostanú sa do časti Nábrežie. Na ceste je päťdesiatka, takmer stále na nej stoja na dvoch miestach aj policajti, pretože tadiaľto si cestu skracujú aj opilci a už sa tu stalo viacero dopravných nehôd, aj smrteľných. Navyše je úsek plný výmoľov a dier, je na nej viacero tiahlych zákrut a neprehľadných miest, riskuje na nej naozaj iba nezodpovedný vodič, alebo taký, čo ju nepozná. Chodia tadiaľto aj mladí vodiči, ktorí sa nad ránom vracajú z diskoték z Jasnej.

Volanie o pomoc prijali na Operačnom stredisku záchrannej zdravotnej služby v Žiline v čase o 3.25 hodine ráno. "V čase príchodu záchranárov na miesto boli dve ženy mŕtve, muža sa ešte pokúšali oživiť, ale bezúspešne. Ťažkým zraneniam podľahol tiež," povedala hovorkyňa záchranárov Alena Krčová. Štvrtú účastníčku nehody previezli záchranári s úrazom hlavy do nemocnice.

Podľa polície sa nehoda stala na miestnej ceste na ulici Poľnohospodárskej v Liptovskom Mikuláši. "Z doposiaľ presne nezistených príčin došlo k nárazu osobného motorového vozidla do stĺpa. Vo vozidle sa nachádzali 4 osoby vo veku od 19 do 22 rokov. Muž a dve ženy utrpeli zranenia, ktorým žiaľ na mieste podľahli. Žena (19) bola prevezená do nemocnice. U nebohých bola nariadená pitva," informovala žilinská policajná hovorkyňa Zuzana Šefčíková.

Okolnosti vzniku nehody sú predmetom prebiehajúceho vyšetrovania a nateraz nie je podľa polície možné poskytnúť bližšie informácie.

Mohlo by vás zaujímať: