Samospráva opravila štadión, na plaváreň však "nevydalo": Pozrite, koľko investovala do energií

Majú síce plaváreň, no po niekoľkých mesiacoch ju znova zatvoria. Banskoštiavnická samospráva musí pristúpiť k takémuto kroku - nedostala peniaze na jej obnovu. Investovala však do rekonštrukcie miestneho atletického štadióna, kde sa domáci môžu realizovať v iných športoch. Mnohým sa to však nepáči.