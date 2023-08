Jeho životný príbeh je skutočne pestrý - má 4 deti a 11 vnúčat, v minulosti pôsobil ako rušňovodič, no už dlhé roky je profesionálnym muzikantom. Spolupracuje s viacerými zvučnými menami a aktuálne pracuje na najnovšom albume. My sme ho však v týchto dňoch zastihli na dovolenke v Banskej Štiavnici.

Gitarista Stanislav Počaji (59), ktorý pochádza z Tekovských Lužian, no už roky žije v Kvetoslavove, je jedným z tých, ktorí si historickú Banskú Štiavnicu doslova zamilovali. “Štiavnica je moja srdcovka už odmalička, pretože sa sem prisťahoval môj brat, ktorý tu celý život vyučoval klavír na ĽŠU. Okrem toho tu býval aj môj najlepší kamarát Ľuboš, s ktorým sme tu strávili pekné časy a napokon som sa tu skamarátil s ďalšími ľuďmi,” povedal nám, keď sme ho navštívili na chatke pri tajchu Bakomi, kde aktuálne oddychuje.

Rovnako mu učarovalo samotné prostredie a hlavne tajchy. “Mám tu stále časť rodiny i kamarátov a kultúrne podhubie je tu tiež zaujímavé. Viem si predstaviť, že by som sa sem presťahoval,” hovorí s úsmevom Stano Počaji, ktorý v rámci svojej profesie učí v hudobnej škole, koncertuje a pracuje ako dramaturg v jazzovom klube JazzTikot v hlavnom meste. V Štiavnici čiastočne dovolenkuje a oddychuje, no zároveň dokončuje svoju prácu na najnovšom albume. “Ten je založený na textoch Petra Konečného, ktorý ich vydal v zbierke básní s názvom “Krátky príbeh o láske” a ja som ho zhudobnil. No a teraz prišiel čas ho vypustiť ako album,” poznamenáva.

Stanislav Počaji sa začal venovať hudbe už ako malý chlapec, jeho začiatky smerujú k baptistickému zboru v Tekovských Lužanoch, kde nebolo možné vyhnúť sa muzike. Nachádzal sa tu totiž mandolínový a dychový orchester, mládežnícka kapela s elektrickými gitarami a tiež zmiešaný zbor. Neskôr, na strednej škole začal s gitarou, našiel si prvého učiteľa, no viac-menej sa učil hlavne sám. “Keď som sa oženil, založil som si prvú kapelu a potom začala moja profesionálna dráha. Mal som šťastie a našiel som správnych muzikantov, s ktorými sme založili kapelu Bossa Noha a odvtedy sa motám na jazzovej scéne a v priľahlých oblastiach až doteraz,” vysvetľuje.

