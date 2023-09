Z okna najprv niekoľko minút visel dolu hlavou. So stiahnutými nohavicami, len v spodnej ielizni balansoval v okne na štvrtom podlaží. Čučo (51) zamestnal nielen záchranárske zložky. Obyvatelia z okolitých bytoviek naň po celý čas vykrikovali, aby z okna neskákal.

Po krátkom čase z okna napokon vypadol, všetko zachytáva video. Privolaní záchranári muža previezli s ťažkými zraneniami do novozámockej nemocnice. V tej absolvoval operáciu a už viac ako týždeň leží v umelom spánku. Polícia sa vo veci angažovala najmä pre preverenie informácie, či v byte ešte niekto bol. To však vylúčili. „Byt bol zvnútra riadne uzamknutý dvoma zámkami a kľúče sa nachádzali v zámku,“ zhodnotila Renáta Čuháková, hovorkyňa nitrianskej polície.

Ako vyplýva z videa celého piatkového incidentu, ktoré má Plus JEDEN DEŇ k dispozícii, Róbert Tóth visiac dolu hlavou z okna svojho bytu vykrikoval, že „Kosťov je dolu“

Na mysli mal zrejme Norberta Kosťova, s ktorým boli kedysi parťákmi. Všetko sa zmenilo v momente, keď Kosťov označil Čuča za vraha údajného bieleho koňa Štefana Bednára z roku 2005.

Bednára mal podľa Kosťova Čučo zaškrtiť, následne ho vo vani podrezať. Na ďalší deň partia Kosťov, Čučo a tretí muž telo rozrezali elektrickou pílou, zabalila do fólie a v kufroch najprv časti tela podpálili, neskôr zabetónovali vo vedrách a tie hodili do rieky. Aspoň tak to opisuje Kosťov. Pozostatky sa dodnes nenašli. „Časti tela sme rozrezali približne na 10-centimentrové kusy. Striedali sme sa pritom všetci traja. Pamätám sa, ako Čučo sekerou rozrezal Bednárovi hlavu a vybil mu zuby, pretože tvrdil, že zuby sú jediná vec, ktorá nás môže potopiť,“ informovala o výpovedi Kosťova roku 2019 na NAKA TV Markíza.

Nie je však vôbec možné, že sa Kosťov nachádzal prvý septembrový deň v Štúrove

Aktuálne totiž sedí v maďarskej väznici, obvinený za dvojnásobnú vraždu. Vo februári 2016 mal podľa obvinenia v byte v Budapešti zavraždiť a rozštvrtiť 43-ročného muža a jeho 29-ročnú priateľku. Ich telá našli zakopané meter pod zemou v lese kúsok od Budapešti, necelých 40 kilometrov od Štúrova. Zavraždený sa mal od roku 2014 skrývať v Budapešti s falošnými dokladmi.

Keďže Čučo bol niekoľkokrát zadržaný a zakaždým mal v krvi kokaín, je možné, že aj pri poslednom balansovaní na okne, z ktorého napokon padol na zem, bol pod vplyvom drog. Rovnako vyčíňal na sídlisku pred rokom, keď z toho istého okna vypadol dolu a pri naháňačke s policajtmi skákal z auta na auto, celkovo ich zničil deväť.

Potom, čo vyskočil z okna, cirkus neskončil. „Muž na priľahlom parkovisku vyliezol na zaparkované auto, a potom preskakoval z jedného auta na druhé,“ informovala v júli 2022 hovorkyňa nitrianskej polície Renáta Čuháková. Zdroj: fb/HAKA

Aj keď ide o korunného svedka prípravy vraždy mafiánskeho bosa Miroslava Sýkoru z roku 1997, za ktorú mal Čučo zinkasovať 300-tisíc korún, až v najbližšom čase sa uvidí, ako jeho zdravotný stav ovplyvní vyšetrovanie hneď niekoľkých káuz, v ktorých jeho meno figuruje.

Prečítajte si tiež: